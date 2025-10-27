Frankfurter Heimvorteil: "Zuschauer als Faustpfand nutzen"

SID 27.10.2025 • 15:02 Uhr Im Pokalduell mit dem BVB baut Dino Toppmöller auf die Fans von Eintracht Frankfurt und vertraut auf die richtige Einstellung seiner Mannschaft.

Eintracht Frankfurt setzt im mit Spannung erwarteten Spiel der zweiten DFB-Pokalrunde gegen Borussia Dortmund auf einen zusätzlichen Schub durch die eigenen Fans.

„Wir freuen uns aufs Heimspiel und wollen die Zuschauer als Faustpfand nutzen, weil wir wissen, dass es in diesen Spielen auf den zwölften Mann ankommt“, sagte Trainer Dino Toppmöller vor der Partie am Dienstag (18.30 Uhr).

Doch auch seiner noch relativ jungen Mannschaft vertraut Toppmöller trotz der schwankenden Ergebnisse der vergangenen Wochen in dem K.o.-Spiel. Er kenne seine Spieler und wisse, „dass sie in der Lage sind in diesen besonderen Momenten über sich hinauszuwachsen. Es ist ein Spiel, bei dem wir keine zweite Chance bekommen.“

Toppmöller vertraut auf Frankfurter Publikum

Das Erfolgserlebnis vom Wochenende gegen den FC St. Pauli (2:0) soll als Beispiel dafür dienen, was auch gegen den formstarken BVB nötig sein wird. Mit Geduld, Disziplin und ein wenig Glück hatte sich die Eintracht den Sieg erkämpft. „Wir wollen genau diese Tugenden sehen“, sagte der Coach.