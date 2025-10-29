Funkel räumt Köln Chancen gegen Bayern ein

SID 29.10.2025 • 05:38 Uhr Der Ex-Coach rät dem FC zu einem mutigen Auftritt gegen den Rekordsieger und lobt seinen Nachfolger Kwasniok.

Friedhelm Funkel sieht seinen Ex-Verein 1. FC Köln im DFB-Pokalspiel gegen Rekordsieger Bayern München nicht chancenlos. "Ich schließe eine Überraschung nicht aus", sagte Funkel im Interview mit WEB.DE News. Der 71-Jährige, der den FC in der vergangenen Saison in zwei Spielen zum Bundesliga-Aufstieg geführt hatte, lobte vor der Begegnung der 2. Runde am Mittwochabend (20.45 Uhr/ARD und Sky) die Entwicklung der Rheinländer: "Die Leistungen, die sie bisher in der Bundesliga gebracht haben, waren wirklich sehr, sehr gut. Sie haben noch kein schlechtes Spiel abgeliefert."

Beeindruckt zeigt sich Funkel von der Arbeit seines Nachfolgers Lukas Kwasniok. "Wie er diese Mannschaft vorbereitet hat, die Art und Weise, wie er Fußball spielen lässt, wie er mit den Spielern umgeht, wie er jeden mitnimmt – er gibt allen Vertrauen, und die Spieler geben ihm das zurück. Er macht das sehr, sehr gut", sagte Funkel.