Hoeneß vor "Rückspiel" in Mainz: "Friss oder stirb"

SID 28.10.2025 • 10:48 Uhr "Es ist nicht gewöhnlich, das hast du nicht so oft", sagt der VfB-Trainer vor dem schnellen Wiedersehen mit den 05ern.

Beim schnellen Wiedersehen mit dem FSV Mainz 05 stellt sich der VfB Stuttgart auf keine großen Überraschungen ein. "Die grundsätzliche Spielanlage wird jetzt keiner von beiden verändern", sagte Trainer Sebastian Hoeneß vor dem DFB-Pokalspiel am Mittwoch (18.00 Uhr/Sky). "Es werden Kleinigkeiten sein, Details sein, an denen justiert wird."

Am Sonntag hatte der VfB die Mainzer in der Fußball-Bundesliga zu Hause geschlagen (2:1), nur gut 72 Stunden später kommt es in der zweiten Runde zum "Rückspiel" bei den Rheinhessen. "Es ist nicht gewöhnlich, das hast du nicht so oft", sagte Hoeneß zur speziellen Konstellation und betonte: "Die mentale Komponente ist wichtig, es ist ein Pokalspiel. Entweder friss oder stirb."

Spiele in Mainz seien "immer unangenehm, schwierig. Deswegen stellen wir uns auf einen richtigen Pokalfight ein", so Hoeneß. Letzte Personalentscheidungen sind noch zu treffen. "Es wird so bleiben, dass wir natürlich die Belastung steuern müssen. Gut möglich, dass wir wieder versuchen, Frische auf den Platz zu bringen."