"Keinen Zentimeter nachgeben": Ilzer will nächsten Sieg

SID 27.10.2025 • 11:48 Uhr Die TSG Hoffenheim tritt innerhalb von neun Tagen zum zweiten Mal in Hamburg an.

Trainer Christian Ilzer vom Fußball-Bundesligisten TSG Hoffenheim peilt den dritten Pflichtspielsieg in Folge an. „Wir dürfen keinen Zentimeter nachgeben“, sagte der Österreicher vor dem Zweitrundenspiel im DFB-Pokal am Dienstag (20.45 Uhr/Sky) beim Ligarivalen FC St. Pauli: „Dann können wir den Schwung der letzten Wochen mitnehmen.“

Die Hoffenheimer, die am vergangenen Samstag in der Liga 3:1 gegen den 1. FC Heidenheim gewonnen haben (3:1), treten innerhalb von neun Tagen zum zweiten Mal am Millerntor an. Das Punktspiel gewannen die Kraichgauer am 19. Oktober souverän 3:0 in Hamburg.

„Es hat natürlich etwas Spezielles, wenn du innerhalb von so kurzer Zeit zum zweiten Mal gegen den selben Gegner spielst“, äußerte Ilzer: „Der Gegner wird Energie aus der Niederlage ziehen. Das muss uns bewusst sein.“