Köln will nicht "die weiße Fahne hissen"

SID 28.10.2025 • 14:03 Uhr Mit kämpferischen Elementen will der FC dem Rekordpokalsieger das Leben schwer machen.

Trainer Lukas Kwasniok von Fußball-Bundesligist 1. FC Köln gibt sich vor dem DFB-Pokalspiel gegen Rekordsieger Bayern München kämpferisch. "Wir werden nicht die weiße Fahne schon vor dem Spiel hissen. Wir wollen die Bayern natürlich ärgern", sagte Kwasniok vor der Begegnung der 2. Runde am Mittwoch (20.45 Uhr/ARD und Sky).

Die Münchner warten seit 2020 auf einen Triumph im DFB-Pokal, sie sind aber mit 13 Pflichtspielsiegen in die Saison gestartet. Daher brauche der FC "mehr als ein Quäntchen Glück", betonte Kwasniok: "Du brauchst unglaublich viele Komponenten, die zusammenkommen. Der Glaube, dass etwas drin ist, entsteht aber auch im Laufe des Spiels."

Dafür sollen das Kölner Publikum und kämpferische Tugenden sorgen. "Wenn du Underdog bist, musst du auch so spielen. Du kannst spielerisch nicht mithalten, also musst du Elemente finden, in denen du Topmannschaften eventuell das Wasser reichen kannst", sagte der Kölner Coach.