Kwasniok lobt Kompany: "Unglaubliche Qualität"

SID 29.10.2025 • 05:39 Uhr Im DFB-Pokal will der Trainer des 1. FC Köln die Bayern aber ärgern.

Trainer Lukas Kwasniok vom Fußball-Bundesligisten 1. FC Köln hat Bayern-Coach Vincent Kompany vor dem Duell im DFB-Pokal in den höchsten Tönen gelobt. "Wenn ich alle positiven Dinge über ihn aufzähle, könnte es ein langer Monolog werden", sagte Kwasniok vor dem Zweitrundenspiel am Mittwochabend (20.45 Uhr/ARD und Sky) in Köln: "Vincent hat Weltstars davon überzeugt, dass sein Weg der richtige ist und das ist eine unglaubliche Qualität."

Auch menschlich könnte er nur von dem Belgier auf der Bank der Münchner "schwärmen", so Kwasniok: "Er ist unfassbar sympathisch." Sportlich habe Kompany "eine Gier auf Titel in die Mannschaft getragen. Er hat eine Identität in der Arbeit gegen den Ball und eine brutale Sprintbereitschaft geschaffen."