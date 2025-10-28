Newsticker
Ohne Fremdeinwirkung: RB-Fan stirbt bei Pokalspiel in Cottbus

Das DFB-Pokalspiel zwischen Energie Cottbus und RB Leipzig wird von einem Todesfall überschattet.
In Cottbus herrschte Trauer
© IMAGO / Picture Point LE/SID/Roger Petzsche
SID
Das DFB-Pokalspiel zwischen Energie Cottbus und RB Leipzig wird von einem Todesfall überschattet.

Am Rande des Zweitrundenspiels im DFB-Pokal zwischen dem Drittligisten Energie Cottbus und dem Bundesligisten RB Leipzig hat es am Dienstagabend einen tragischen Zwischenfall gegeben. Wie die Sachsen mitteilten, kam es beim Zutritt zum Stadion ohne Fremdeinwirkung zu einem medizinischen Notfall. Der betroffene RB-Leipzig-Fan sei im Klinikum verstorben.

Vor dem Anpfiff der zweiten Halbzeit hielt das gesamte Stadion gemeinsam eine Schweigeminute ab. Die Fans beider Lager stellten in der Folge aufgrund des tragischen Vorfalls den Support ein.

