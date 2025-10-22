Rassismus im DFB-Pokal: Oberligist muss 7500 Euro zahlen

SID 22.10.2025 • 17:59 Uhr Der Täter wurde identifiziert und war dem RSV Eintracht nach Vereinsangabe nicht direkt zuzuordnen. Dennoch wird der Klub nun zur Kasse gebeten.

Die rassistische Entgleisung eines Zuschauers beim DFB-Pokalspiel gegen den Fußball-Zweitligisten 1. FC Kaiserslautern (0:7) kommt den Fünftligisten RSV Eintracht teuer zu stehen. Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) verurteilte den Oberliga-Klub aus Stahnsdorf am Montag zu einer Geldstrafe in Höhe von 7500 Euro. Bei dem Spiel im Potsdamer Karl-Liebknecht-Stadion Mitte August war ein nicht namentlich genannter Spieler des FCK von der Tribüne aus beleidigt worden.

Der RSV hatte dem ursprünglichen Strafantrag des Kontrollausschusses über 10.000 Euro nicht zugestimmt und darauf verwiesen, dass der Täter nicht eindeutig mit dem Verein in Verbindung zu bringen sei.

Es gebe „keine aktive bzw. organisierte Fanszene“, der Täter habe „keine Vereinskleidung getragen“ und sei „mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit auch kein Vereinsmitglied“. Laut der Mitteilung des DFB kann dennoch „von einer Bestrafung nicht abgesehen werden“. Nach Zustellung des Urteils hat der Verein 24 Stunden Zeit, Einspruch einzulegen.

Die in der DFB-Mitteilung explizit genannte Äußerung sei „rassistisch und menschenverachtend“ gewesen und verstoße „in grober Weise gegen die Werteordnung des DFB und seiner Mitglieder“, heißt es in der Urteilsbegründung.