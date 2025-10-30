Undav über Kohr: „Bekannt dafür, Leute zu verletzen“

SID 30.10.2025 • 10:20 Uhr Der Stuttgarter beschwert sich im Pokalspiel über den Mainzer - und wird danach auch am Mikro deutlich.

Erst beschwerte sich Deniz Undav noch auf dem Platz über Dominik Kohr, dann trat er verbal am Mikro nach. „Der Kohr ist nur am Foulen gewesen, vor allem nach seiner Gelben Karte“, schimpfte der Fußball-Nationalspieler nach dem Zweitrundenspiel im DFB-Pokal mit dem VfB Stuttgart beim FSV Mainz 05 (2:0) bei Sky und ergänzte: „Der hat danach noch zwei, drei, vier Fouls gespielt.“

Der Mainzer sei „bekannt dafür, Leute zu verletzen“, fügte Undav an, „deswegen sollte er irgendwann auch mal bestraft werden dafür“. Am Mittwochabend blieb es bei der Verwarnung (38.) nach einem Foul an Angelo Stiller, der danach behandelt werden musste, aber weiterspielen konnte.

Weil Kohr jedoch weitere Vergehen beging, beschwerte sich Undav alsbald bei Schiedsrichter Deniz Aytekin und sah dafür seinerseits Gelb (61.) - „verdient“, wie der Stuttgarter zugab. „Aber irgendwann musst du als Schiri auch mal das Spiel unterbinden“, betonte Undav mit Blick auf Kohr.

Der war aus Undavs Sicht aber nicht der einzige Gegenspieler, der sich unfairer Mittel bediente. „Mainz hat sehr viele Fouls gespielt, sehr viele unnötige, immer ein bisschen nachgetreten“, sagte er über die Spielweise der 05er, „aber wir haben uns nicht provozieren lassen.“