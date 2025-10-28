Urbig vor Köln-Rückkehr: "Etwas Besonderes für mich"

SID 28.10.2025 • 06:05 Uhr Der Torhüter kehrt erstmals seit seinem Wechsel zu den Bayern nach Köln zurück.

Für Bayern Münchens Torhüter Jonas Urbig wird das DFB-Pokalspiel bei seinem Ex-Klub 1. FC Köln emotional. „Natürlich ist die Rückkehr nach Köln etwas Besonderes für mich“, sagte der 22-Jährige, der den rotgesperrten Manuel Neuer am Mittwoch (20.45 Uhr/ARD und Sky) in der zweiten Runde vertritt, im Interview mit der Kölnischen Rundschau.

„Ich freue mich auf das Spiel, das ist doch klar“, sagte Urbig, „auch wenn ich jetzt nicht speziell auf den FC als Gegner gehofft habe.“ Urbig war im vergangenen Winter aus der Domstadt an die Isar gewechselt, zuvor hatte er sämtliche Juniorenmannschaften bei den Kölnern durchlaufen.

Doch das gehöre „der Vergangenheit an. Ich bin jetzt Spieler des FC Bayern München, und unser Ziel lautet, das Spiel zu gewinnen und in die nächste Runde einzuziehen. Darauf liegt die Priorität, auch für mich“, sagte Urbig, der am Samstag beim 3:0-Erfolg bei Borussia Mönchengladbach vor dem Pokalspiel erstmals auch in der Liga Spielpraxis gesammelt hatte. Zuvor hatte der Keeper bereits im Erstrundenduell bei Drittligist Wehen Wiesbaden (3:2) im Tor gestanden.