VfB-Wiedersehen: Henriksen hofft auf Erfolgserlebnis

SID 28.10.2025 • 13:41 Uhr Trotz der anhaltenden Schwächephase glaubt der Mainzer Trainer an sich und seine Mannschaft.

Trainer Bo Henriksen vom seit Wochen schwächelnden Fußball-Bundesligisten FSV Mainz 05 hofft trotz seiner Sperre auf das dringend benötigte Erfolgserlebnis beim schnellen Wiedersehen mit dem Ligarivalen VfB Stuttgart. „Wir brauchen gute Erlebnisse. Am besten schon am Mittwoch. Ich habe ein gutes Gefühl“, sagte der Däne vor dem Zweitrundenspiel im DFB-Pokal (18.00 Uhr/Sky) gegen die Schwaben: „Ich habe 100 Prozent Vertrauen in diese Mannschaft. Sie probiert immer alles. Irgendwann klappt es.“

Erst am vergangenen Sonntag hatte der Tabellen-Drittletzte, der national seit dem 20. September (4:1 in der Liga beim FC Augsburg) auf einen Sieg wartet, im Punktspiel in Stuttgart den Kürzeren gezogen (1:2). Henriksen („Ich habe seit 20 Jahren Druck - und habe immer gewonnen“) ist aufgrund einer Roten Karte am Mittwoch gesperrt und wird die Partie in einer Loge verfolgen. „Wir haben sehr viele gute Dinge gemacht in Stuttgart“, äußerte der Coach: „Wir müssen verteidigen mit ganzem Herzen. Wir müssen mutig sein, wir dürfen nicht an Fehler denken.“