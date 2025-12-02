Baumgart vor Pokal-Duell: "Bayern werden gelernt haben"

SID 02.12.2025 • 14:54 Uhr In der Bundesliga hat Union Berlin dem deutschen Rekordmeister zuletzt ein 2:2 abgetrotzt. Nun geht es im DFB-Pokal erneut gegen die Münchner.

Trainer Steffen Baumgart von Union Berlin will sich vor dem Achtelfinal-Duell mit Bayern München im DFB-Pokal nicht auf die vergangene Begegnung der beiden Teams berufen. Beim 2:2 in der Liga habe seine Mannschaft vor drei Wochen „ein sehr gutes Spiel gemacht“, sagte der 53-Jährige, „aber die Bayern werden daraus gelernt haben“.

Am Mittwoch (20.45 Uhr im LIVETICKER) setzt Baumgart im Stadion An der Alten Försterei wieder auf die eigenen Stärken. „Standardsituationen und Umschaltspiel wollen und müssen wir gut hinbekommen, wenn wir überhaupt eine Chance haben wollen“, sagte Baumgart.

„Wenn es dazu kommt, wären wir froh“

Anfang November hatte Berlin gegen Bayern gleich zwei Mal eine Führung aus der Hand gegeben, das Unentschieden hatte Torjäger Harry Kane den Münchnern erst in der Nachspielzeit gesichert. Sollte es dieses Mal erneut keinen Sieger nach regulärer Spielzeit und Verlängerung geben, hat Baumgart Vertrauen in seine Mannschaft. „Wenn es dazu kommt, wären wir froh“, sagte der Union Coach: „Wenn es ins Elfmeterschießen geht, dann haben wir auch Schützen, die hoffentlich in der Lage sind, die Nerven zu behalten.“