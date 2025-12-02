DFB-Pokal: Auslosung mit Funkel am Sonntag

SID 02.12.2025 • 12:50 Uhr Die Viertelfinals im Cup der Frauen und Männer werden in der ARD-Sportschau bestimmt.

Spannung im Vorabendprogramm: Die Auslosungen für die Viertelfinals im DFB-Pokal der Frauen und Männer finden am Sonntag (ab 19.15 Uhr) im Rahmen der ARD-Sportschau statt. Als "Losfee" wird der einstige Pokalsieger und langjährige Trainer Friedhelm Funkel mit von der Partie sein. Ex-Nationalspielerin Nia Künzer, die Sportdirektorin der DFB-Frauen, fungiert als Ziehungsleiterin.

Die Männer spielen ihre Viertelfinals am 3. und 4. sowie am 10. und 11. Februar aus. Die Teilnehmer werden am Dienstag und Mittwoch in den Achtelfinals ermittelt. Bei den Frauen fallen die Entscheidungen über die Halbfinalisten am 11. und 12. März. Mit in der Verlosung sind nach ihren Achtelfinal-Siegen Titelverteidiger Bayern München, der VfL Wolfsburg, Eintracht Frankfurt, der Hamburger SV, Werder Bremen, die SGS Essen, Carl Zeiss Jena und der Zweitligist FC Sand.