DFB-Pokal: Eichhorn jüngster Torschütze der Historie

Eichhorn löst damit Jude Bellingham ab.

Kennet Eichhorn vom Fußball-Zweitligisten Hertha BSC hat sich zum jüngsten Torschützen des DFB-Pokals gekürt. Im DFB-Pokal-Achtelfinale gegen den 1. FC Kaiserslautern traf Eichhorn in der 31. Minute zum zwischenzeitlichen 3:0.

Eichhorn löst mit seinen 16 Jahren und 128 Tagen Jude Bellingham ab. Dieser war bei seinem Treffer für Borussia Dortmund gegen den MSV Duisburg im September 2020 17 Jahre und 77 Tage alt. Nur im Vorgängerwettbewerb des DFB-Pokals gab es aber jüngere Torschützen.