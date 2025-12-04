Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
DFB-Pokal
DFB-Pokal
NEWS
HIGHLIGHTS
SPIELPLAN
LIVETICKER
STATISTIKEN
ERGEBNISSE
DFB-Pokal>

DFB-Pokal: Ein Spiel Sperre für Bochums Strompf

DFB-Pokal: Ein Spiel Sperre für Bochums Strompf

Der Innenverteidiger erlebte gegen den VfB Stuttgart einen bitteren Abend.
Bitterer Abend: Philipp Strompf
Bitterer Abend: Philipp Strompf
© FIRO/SID
SID
Der Innenverteidiger erlebte gegen den VfB Stuttgart einen bitteren Abend.

Unglücksrabe Philipp Strompf vom VfL Bochum ist nach seinem unglücklichen Auftritt im DFB-Pokal gesperrt worden. Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) belegte den Innenverteidiger in Folge seiner Roten Karte beim Achtelfinal-Aus gegen den VfB Stuttgart (0:2) mit einer Sperre von einem DFB-Pokalspiel. Der VfL Bochum stimmte dem Urteil zu.

Strompf war für eine Notbremse gegen Deniz Undav in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit des Feldes verwiesen worden. Für den 27-Jährigen war es nicht die einzige unglückliche Aktion des Abends. Zuvor hatte er sein Team bereits mit einem Eigentor in Rückstand gebracht (12.).

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite