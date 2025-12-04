DFB-Pokal: Ein Spiel Sperre für Bochums Strompf

Unglücksrabe Philipp Strompf vom VfL Bochum ist nach seinem unglücklichen Auftritt im DFB-Pokal gesperrt worden. Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) belegte den Innenverteidiger in Folge seiner Roten Karte beim Achtelfinal-Aus gegen den VfB Stuttgart (0:2) mit einer Sperre von einem DFB-Pokalspiel. Der VfL Bochum stimmte dem Urteil zu.

Strompf war für eine Notbremse gegen Deniz Undav in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit des Feldes verwiesen worden. Für den 27-Jährigen war es nicht die einzige unglückliche Aktion des Abends. Zuvor hatte er sein Team bereits mit einem Eigentor in Rückstand gebracht (12.).