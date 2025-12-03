DFB-Pokal heute: Bochum - VfB Stuttgart LIVE im Free-TV, Stream & Liveticker

SPORT1 03.12.2025 • 15:00 Uhr Der VfL Bochum empfängt heute im DFB-Pokal-Achtelfinale den VfB Stuttgart. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Ein furioser 3:0-Auswärtssieg in Fürth hat den VfL Bochum in der 2. Bundesliga zuletzt nochmals beflügelt. Bereits nach 17 Minuten lagen die Westfalen durch den Doppelpack von Ibrahima Sissoko und den Treffer von Philipp Hofmann komfortabel in Front – ein schnelleres 3:0 gelang dem Klub in seiner Historie nur 1989. Trainer Uwe Rösler setzte besonders auf Standards: Zwei Vorlagen von Maximilian Wittek ebneten früh den Weg.

Mit diesem Schwung geht der Zweitligist nun ins erste DFB-Pokal-Achtelfinale seit drei Jahren, nachdem in Runde zwei bereits Bundesligist FC Augsburg durch ein 1:0 ausgeschaltet wurde. Nun wartet mit dem VfB Stuttgart aber ein größeres Kaliber (ab 18 Uhr im LIVETICKER).

DFB-Pokal: So verfolgen Sie heute Bochum - Stuttgart LIVE im TV

TV : ARD, Sky

: ARD, Sky Livestream : sportschau.de, Sky

: sportschau.de, Sky Liveticker: SPORT1

Der aktuelle Pokalsieger VfB Stuttgart reist mit einer eindrucksvollen Cup-Bilanz ins Ruhrstadion: Acht Pokalrunden in Folge haben die Schwaben gewonnen, in den vergangenen 17 Pokalspielen traf der VfB zudem immer mindestens einmal.

Trainer Sebastian Hoeneß musste beim jüngsten 1:2 in Hamburg erneut auf Offensivmann Tiago Tomás verzichten, rechnet gegen Bochum aber fest mit dessen Einsatzbereitschaft. DFB-Kapitän Atakan Karazor bringt eine Erfolgsquote von 89 Prozent in seinen bisherigen 19 Pokal-Einsätzen mit – Bestwert in der Vereinsgeschichte. Gelingt ein weiterer Sieg, stünde Stuttgart erstmals seit der Jahrtausendwende viermal nacheinander im Viertelfinale.

Direkter Vergleich: Heimvorteil Bochum, Liga-Plus Stuttgart

Letztes Aufeinandertreffen im Pokal? 2014/15 gewann der VfL als Zweitligist im eigenen Stadion 2:0 – Simon Terodde schnürte damals einen Doppelpack. In der Vorsaison der Bundesliga schlug wiederum der VfB Stuttgart zurück und blieb gegen Bochum ohne Gegentor (2:0 H, 4:0 A); beim klaren Auswärtserfolg traf Ermedin Demirovic dreifach. Gerrit Holtmann, Bochums Siegtorschütze der zweiten Pokalrunde in Augsburg, hat ebenfalls Erinnerungen an diesen Wettbewerb: Vor zehn Jahren stand er mit Braunschweig schon einmal im Achtelfinale gegen Stuttgart (2:3 n. V.).

Rahmenbedingungen und Schiedsrichter angesetzt

Anstoß im Vonovia Ruhrstadion ist heute um 18:00 Uhr, geleitet wird die Partie von Florian Badstübner. Bei Bochum steht Timo Horn im Tor, während Teenager Cajetan Lenz in dieser Saison bereits als siebter eigener Nachwuchstorschütze für Schlagzeilen sorgte. Stuttgart reist nach der Europa-League-Woche ohne zusätzlichen Ausfall an und hat seine letzten 13 Pokalduelle mit unterklassigen Gegnern stets gemeistert. Für den VfL wiederum böte sich die Chance, erstmals seit 1999 als Zweitligist zwei Bundesligisten in Serie aus dem Wettbewerb zu werfen.

Wird VfL Bochum 1848 gegen VfB Stuttgart heute im Free-TV übertragen?

Ja, das Spiel wird im Free-TV in der ARD zu sehen sein.

DFB-Pokal heute: Wo wird BOC gegen VFB im TV & Stream übertragen?

Neben der Übertragung in der ARD können Sie das Spiel auch live bei Sky im TV und Stream verfolgen.

DFB-Pokal: VfL Bochum 1848 gegen VfB Stuttgart im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: VfL Bochum 1848 gegen VfB Stuttgart im Liveticker bei SPORT1.

Möchten Sie auch andere DFB-Pokal-Partien im Ticker verfolgen, können Sie in unserer Liveticker-Übersicht fündig werden.

Highlights im TV auf SPORT1