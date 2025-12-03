DFB-Pokal heute: Freiburg - Darmstadt LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 03.12.2025 • 15:00 Uhr Der Sport-Club Freiburg empfängt heute den SV Darmstadt 98. Der Anstoß ist um 18:00 Uhr im Europa-Park Stadion. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Am Mittwoch (03.12.2025, 18:00 Uhr) empfängt der Sport-Club Freiburg erstmals überhaupt den SV Darmstadt 98 zu einem DFB-Pokal-Duell vor heimischer Kulisse. In den bisherigen beiden Pokalbegegnungen zogen die Breisgauer jeweils auswärts den Kürzeren – 1984/85 (0:3) sowie 2001/02 nach Elfmeterschießen. Trainer Julian Schuster trifft nun im Achtelfinale auf Florian Kohfeldt, der seinerseits bereits 2017/18 mit Werder Bremen ein Pokalspiel gegen Freiburg gewann. Geleitet wird die Partie im Europa-Park Stadion von FIFA-Referee Harm Osmers.

Freiburg - Darmstadt LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : Sky

: Sky Livestream : Sky

: Sky Liveticker: SPORT1

Der SCF steht zum vierten Mal in den vergangenen fünf Jahren im Achtelfinale und gewann sechs seiner letzten sieben Pokalduelle mit Zweitligisten. Beim 3:1 in Düsseldorf gelang den Breisgauern im Oktober ein Blitzstart mit zwei Treffern in den ersten sechs Minuten – Igor Matanović traf nach nur 49 Sekunden. In der Bundesliga gelang zuletzt das klare 4:0 gegen Mainz, bei dem Paul Nebel nach grobem Foulspiel die Rote Karte sah und nun für zwei Ligaspiele gesperrt ist. Ein Makel bleibt: In den letzten 18 Heimspielen im DFB-Pokal blieb Freiburg ohne Weiße Weste.

Darmstädter Reisebilanz und aktuelle Formkurve

Die Lilien stehen zum zweiten Mal in Folge im Achtelfinale, mussten dabei allerdings zum zehnten Mal in elf Versuchen auswärts antreten. Alle zehn vorherigen Pokalauftritte bei Bundesligisten verlor Darmstadt nach 90 Minuten. In der 2. Bundesliga kam die Kohfeldt-Elf zuletzt zu einem 0:0 bei der SV Elversberg und verpasste damit den Sprung auf Rang drei. Hoffnungsträger bleiben die Pokaltorschützen Fraser Hornby und Matej Maglica, die in beiden bisherigen Runden trafen – ein Treffer gegen Freiburg würde ihnen eine vereinsinterne Bestmarke seit 45 Jahren bescheren.

Statistiken, Serien und der Blick auf den Schiedsrichter

Freiburg verlor nur eines der letzten neun Pflichtspiele gegen Darmstadt (0:3 im April 2017) und ist daheim seit März 1991 ungeschlagen gegen die Hessen. Die Südbadener gewannen zugleich sechs ihrer letzten sieben Pokal­duelle mit Zweitligisten, während Darmstadt seit 1982 auf einen Viertelfinal­einzug wartet. Das jüngste 4:0 gegen Schalke war jedoch der höchste Lilien-Pokalsieg gegen einen Erst- oder Zweitligisten seit 43 Jahren. Für Ordnung auf dem Platz sorgt Harm Osmers, der das Achtelfinale als Unparteiischer leitet.

Wird Sport-Club Freiburg gegen SV Darmstadt 98 heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

DFB-Pokal heute: Wo wird SCF gegen D98 im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden.

DFB-Pokal: Sport-Club Freiburg gegen SV Darmstadt 98 im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: Sport-Club Freiburg gegen SV Darmstadt 98 im Liveticker bei SPORT1.

Möchten Sie auch andere DFB-Pokal-Partien im Ticker verfolgen, können Sie in unserer Liveticker-Übersicht fündig werden.

