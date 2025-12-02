DFB-Pokal heute: Gladbach - St. Pauli LIVE im TV, Liveticker & Livestream - Ex-BVB-Star überraschend in Startelf

SPORT1 02.12.2025 • 17:54 Uhr Borussia Mönchengladbach empfängt heute den FC St. Pauli. Der Anstoß ist um 18:00 Uhr im Borussia-Park. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Am Dienstagabend trifft Borussia Mönchengladbach im heimischen Borussia-Park auf den FC St. Pauli.

Gladbach-Trainer Eugen Polanski muss auf Florian Neuhaus verzichten, der mit muskulären Problemen ausfällt.

Als Ersatz für den 28-Jährigen läuft Ex-BVB-Star Giovanni Reyna auf - für den Sommer-Neuzugang ist es der zweite Startelf-Einsatz, der erste im Pokal für die Fohlen. Zuletzt hatte Reyna bei der Niederlage gegen Werder Bremen (14. September) von Beginn an gespielt.

Reyna ohne Tor oder Vorlage

Der US-Amerikaner - in der Vergangenheit immer wieder durch Verletzungen zurückgeworfen - war im Sommer von Borussia Dortmund zu den Gladbachern gewechselt.

Seitdem kommt er auf acht Pflichtspiel-Einsätze - ohne Tor und ohne Vorlage.

Für beide Klubs steht nach zwei nervenaufreibenden Pokalrunden nun das Achtelfinale an. Auf Gladbacher Seite gibt Cheftrainer Eugen Polanski die Richtung vor, während Alexander Blessin die Kiezkicker an die Seitenlinie führt. Es ist das erste Pokalduell der beiden Teams seit dem Gladbacher 4:1-Auswärtserfolg im August 2015 – damals ebenfalls im DFB-Pokal.

Gladbach - St. Pauli LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : Sky

: Sky Livestream : Sky

: Sky Liveticker: SPORT1

Die Fohlen gehen mit einer beeindruckenden Pokal-Heimbilanz ins Achtelfinale: Vier Siege in Folge im Borussia-Park, darunter das legendäre 5:0 gegen den FC Bayern 2021/22, stehen zu Buche.

Nach seinem fast schon besiegelten Abschied betonte Polanski kürzlich im kicker, wie glücklich er sei, doch bei seinem Heimatverein geblieben zu sein – und verlängerte prompt bis 2028. Auf dem Rasen hat Abwehrchef Nico Elvedi bislang in jeder Pokalpartie dieser Saison getroffen (zwei Tore) und könnte als erster Gladbacher seit Lars Stindl 2015/16 in drei Pokalspielen nacheinander einnetzen.

Stürmer Tim Kleindienst arbeitet derweil nach seiner langen Knieverletzung weiter an der Form und peilt laut eigener Aussage die WM-Teilnahme im kommenden Sommer an.

St. Paulis Auswärtsfluch und Blessins Aufgabe

St. Pauli reist nach zwei dramatischen Elfmeterschießen in Runde eins und zwei an. Die Hamburger gewannen zuletzt zwar ihre fünf DFB-Pokal-Achtelfinalspiele in Serie, doch ihre Bilanz bei Bundesligisten bleibt ausbaufähig: Von 15 Pokalauftritten in der Fremde sprangen erst ein Sieg (1986 in Bochum) und 14 Niederlagen heraus.

Immerhin schöpft Blessins Team Mut aus dem engagierten Auftritt beim 1:3 in München vor wenigen Tagen, als Andréas Hountondji die frühe Führung besorgte und die Defensive lange Zeit den Rekordmeister vor Probleme stellte. Auffällig: In dieser Pokalsaison fielen alle St. Pauli-Tore nach Eckbällen – aus dem Spiel heraus blieb der Zweitligist bislang ohne Treffer.

Historische Duelle und Statistiken vor dem Anpfiff

Gladbach ist seit vier Pflichtspielen gegen St. Pauli ungeschlagen (drei Siege, ein Remis) und gewann das jüngste Bundesligatreffen Anfang November am Millerntor klar mit 4:0. Die letzten Erfolge der Kiezkicker datieren aus der Saison 2010/11 (2:1 auswärts, 3:1 zuhause).

Während die Fohlen letztmals 2023/24 das Pokal-Viertelfinale erreichten, stand St. Pauli in diesem Jahrtausend bereits dreimal dort (zuletzt 2023/24) – jedes Mal nach einem gewonnenen Achtelfinale. Zudem setzten sich die Hamburger in ihren vergangenen fünf Achtelfinalauftritten stets durch, während Gladbach erstmals seit elf Jahren zwei Pokal-Achtelfinals in Folge für sich entscheiden könnte.

Wird Borussia Mönchengladbach gegen FC St. Pauli heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

DFB-Pokal heute: Wo wird BMG gegen STP im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden.

DFB-Pokal: Borussia Mönchengladbach gegen FC St. Pauli im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: Borussia Mönchengladbach gegen FC St. Pauli im Liveticker bei SPORT1.

Möchten Sie auch andere DFB-Pokal-Partien im Ticker verfolgen, können Sie in unserer Liveticker-Übersicht fündig werden.

Highlights im TV auf SPORT1