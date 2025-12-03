DFB-Pokal heute: Hamburg - Kiel LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 03.12.2025 • 17:45 Uhr Hamburger SV empfängt heute Holstein Kiel. Der Anstoß ist um 20:45 Uhr im Volksparkstadion. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Am Mittwochabend (Anstoß 20:45 Uhr) trifft der Hamburger SV im Achtelfinale des DFB-Pokals im eigenen Volksparkstadion auf Holstein Kiel. Es ist das 14. Pflichtspiel-Duell der beiden Nordklubs seit Bundesliga-Gründung – mit bislang magerer HSV-Ausbeute: Nur zwei Siege sprangen heraus, zu Hause warten die Hanseaten sogar noch auf ihren ersten Erfolg gegen die Störche (vier Remis, zwei Niederlagen). Immerhin: Das bislang einzige Pokal-Aufeinandertreffen 2007/08 entschied der damalige Bundesligist mit 5:0 in Kiel klar für sich. An der Seitenlinie dirigieren diesmal HSV-Coach Merlin Polzin und sein Kieler Pendant Marcel Rapp, Schiedsrichter im Volkspark ist Tobias Welz.

Für den Erstligisten ist es bereits das zweite Achtelfinale innerhalb von drei Jahren. Vier der letzten fünf Teilnahmen an dieser Runde endeten mit dem Einzug ins Viertelfinale, einzig 2023/24 stolperte man im Elfmeterschießen an Hertha BSC. Auffällig: Alle drei HSV-Treffer in der laufenden Pokalsaison fielen nach ruhenden Bällen – seit Sommer 2024 hat kein Klub mehr Standardtore (acht) oder Eckballtreffer (fünf) im DFB-Pokal erzielt. Nach 17 Partien mit Gegentor blieb Hamburg beim 1:0 gegen Heidenheim zuletzt erstmals seit 2019 wieder ohne Einschlag und will diese defensive Stabilität nun bestätigen.

Glatzel hofft auf kurzes Comeback – Rückenwind nach Stuttgart-Coup

Personell sorgt Robert Glatzel für Gesprächsstoff. Der 31-Jährige feierte am Wochenende gegen den VfB Stuttgart sein erstes Startelfspiel dieser Saison, traf prompt zum 1:0, musste mit einer leichten Muskelverletzung jedoch noch vor der Pause vom Feld. Trainer Merlin Polzin fühlt mit seinem Torjäger, der seit 2017 bereits 15 Pokaltore gesammelt hat – in diesem Zeitraum traf nur Robert Lewandowski häufiger. Ob Glatzel rechtzeitig fit wird, entscheidet sich kurzfristig. Der 2:1-Last-Minute-Sieg gegen die Schwaben – Fabio Vieira traf in der 94. Minute – verschaffte dem HSV jedenfalls einen dringend benötigten Schub im Abstiegskampf der Bundesliga.

Störche reisen als Pokalschreck an – Bernhardsson trifft gern auswärts

Holstein Kiel meldet sich erstmals seit dem Halbfinal-Lauf 2020/21 im Pokal-Achtelfinale zurück. Zwei der drei Treffer auf dem Weg dorthin erzielte Flankenspezialist Alexander Bernhardsson, der sämtliche Pokaltore auswärts markierte – wie beim 1:0-Coup in Wolfsburg in Runde zwei. Die KSV ist neben Kaiserslautern und Hertha noch ohne Gegentreffer im Wettbewerb und könnte erstmals seit 2011 drei Zu-null-Spiele in Serie schaffen. In der 2. Bundesliga lief es zuletzt jedoch holprig: Aus den vergangenen sieben Partien holte Kiels Team von Marcel Rapp nur einen Sieg. Mit Defensivchef David Zec fehlt heute zudem der gesperrte Organisator. Ihre bislang letzte Begegnung mit dem HSV gewannen die Störche im April 2024 im Volkspark 1:0 – ein Resultat, das sie nun liebend gern wiederholen würden.

Highlights im TV auf SPORT1