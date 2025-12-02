Die bundesweiten Fan-Proteste gegen die Verschärfung von Sicherheitsmaßnahmen in den deutschen Stadien setzen sich auch im DFB-Pokal fort. Die Fans von Borussia Dortmund präsentierten vor dem Pokalkracher gegen Bayer Leverkusen (LIVETICKER) ein besonders kreatives Plakat.
Riesiger Brief im BVB-Stadion
Mittig vor der Dortmunder Südtribüne prangte ein Schreiben des „Expertenrats für Stadionsicherheit“ an das Ministerium des Innern Nordrhein-Westfalen.
BVB-Fans stellen sich gegen „populistische Forderungen“
Darauf zu lesen die klare Forderung: „Bitte nehmen Sie zur Kenntnis, dass populistische Forderungen ohne jedwede Sachgrundlage zu unterlassen sind. Die aus ihren Häusern angefertigten Statistiken sprechen eine deutlich andere Sprache.“
Und weiter: „Die Öffentlichkeit verdient eine faktenbasierte und transparente Debatte. Die sofortige Offenlegung der Verhandlungen ist geboten.“ Das Lösungskonzept laute daher: „Die Stadien sind sicher.“
Zu sehen war das Plakat bis zur fünften Minute, während der organisierte Support eingestellt wurde. Ersetzt wurde es daraufhin durch das Spruchbanner: „IMK: Die Gefahr für unsere Stadien seid ihr!“ Ab der 13. Minute setzte der Fan-Support schließlich wieder ein.
Die Innenminister der Länder tagen vom 3. bis 5. Dezember in Bremen.
Seit Wochen gibt es Proteste der organisierten Fanszenen in den deutschen Stadien, die sich gegen geplante Verschärfungen der Sicherheitsmaßnahmen richten.