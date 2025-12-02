Riesiger Brief im BVB-Stadion

Niklas Senger , Manfred Sedlbauer 02.12.2025 • 21:23 Uhr Auch im DFB-Pokal protestieren die Fans von Borussia Dortmund gegen verschärfte Sicherheitsmaßnahmen in deutschen Stadien.

Mittig vor der Dortmunder Südtribüne prangte ein Schreiben des „Expertenrats für Stadionsicherheit“ an das Ministerium des Innern Nordrhein-Westfalen.

BVB-Fans stellen sich gegen „populistische Forderungen“

Darauf zu lesen die klare Forderung: „Bitte nehmen Sie zur Kenntnis, dass populistische Forderungen ohne jedwede Sachgrundlage zu unterlassen sind. Die aus ihren Häusern angefertigten Statistiken sprechen eine deutlich andere Sprache.“

Und weiter: „Die Öffentlichkeit verdient eine faktenbasierte und transparente Debatte. Die sofortige Offenlegung der Verhandlungen ist geboten.“ Das Lösungskonzept laute daher: „Die Stadien sind sicher.“

Zu sehen war das Plakat bis zur fünften Minute, während der organisierte Support eingestellt wurde. Ersetzt wurde es daraufhin durch das Spruchbanner: „IMK: Die Gefahr für unsere Stadien seid ihr!“ Ab der 13. Minute setzte der Fan-Support schließlich wieder ein.

Die Innenminister der Länder tagen vom 3. bis 5. Dezember in Bremen.