DFB-Pokal: RB Leipzig wackelt im Viertelfinale nur kurz

SID 02.12.2025 • 22:53 Uhr RB Leipzig behält gegen Zweitligist Magdeburg im Achtelfinale des DFB-Pokals die Oberhand.

Bundesligist RB Leipzig hat seine Pflichtaufgabe souverän erfüllt und das Viertelfinale des DFB-Pokals erreicht. Im Ostderby gegen Zweitliga-Schlusslicht 1. FC Magdeburg gewann die Mannschaft von Trainer Ole Werner mit 3:1 (2:1).

Silas Gnaka brachte die Gäste per Foulelfmeter in Führung (11.), doch Antonio Nusa (19.) und Christoph Baumgartner (29./54.) drehten die Partie zugunsten der Leipziger.

Todesfall überschattet Pokalspiel

Getrübt wurde die Stimmung in der Leipziger Arena von einem medizinischen Notfall: Ein Magdeburger Fan musste vor dem Anpfiff im Stadionumlauf reanimiert werden und wurde ins Krankenhaus gebracht. In der 60. Minute teilte RB Leipzig auf X mit, dass der Fan dort verstorben war.

„Ich habe gehört, dass die Fans zum Teil nicht mitgemacht haben, da dachte ich mir zunächst nichts - wegen den Protesten. Das ist nicht in Worte zu fassen“, sagte Magdeburg-Stürmer Alexander Nollenberger mit brüchiger Stimme bei Sky. Die FCM-Spieler hätten von dem Vorfall während des Spiels nichts gewusst.

Schon vor einer Woche war nach einem medizinischen Notfall bei der Zweitliga-Partie bei Fortuna Düsseldorf ein Magdeburger Fan verstorben. „Das passiert mir zu häufig in letzter Zeit, dass Menschen von uns gehen“, sagte Keeper Dominik Reimann. Und auch RB-Kapitän David Raum drückte sein Beileid aus.

DFB-Pokal: Magdeburg geht in Leipzig zunächst in Führung

Magdeburg setzte die ersten Akzente und zwang RB-Keeper Maarten Vandevoordt früh zu zwei starken Paraden. Nach einem Stoß von Willi Orban und Foul von Lukas Klostermann gegen Falko Michel entschied Schiedsrichter Felix Zwayer auf Strafstoß – Gnaka verwandelte sicher.

Leipzig antwortete jedoch prompt: Nusa glich sehenswert aus der Distanz aus, nur wenig später traf Baumgartner nach Vorlage von Conrad Harder zur Führung.