DFB-Pokal: Schuster gewährt Atubolu eine Pause

Trainer Julian Schuster vom Bundesligisten SC Freiburg wird im Achtelfinale des DFB-Pokals seinen Stammtorhüter Noah Atubolu schonen. In der Partie am Mittwoch (18.00 Uhr im LIVETICKER) gegen den Zweitligisten Darmstadt 98 soll Florian Müller zwischen Pfosten stehen. Der Ersatzkeeper war schon in der Runde zuvor bei Fortuna Düsseldorf (3:1) im Einsatz.
Torwart-Überraschung bei Freiburg
Gegen Darmstadt wird Florian Müller im Tor des SC Freiburg stehen.
Atubolu ist ein Erfolgsgarant für den SC Freiburg
„Wir werden den Gegner nicht unterschätzen und bereiten uns genauso vor wie in der Bundesliga oder der Europa League“, sagte Schuster mit Blick auf die Begegnung gegen den Zweitliga-Fünften vor den erwarteten 30.000 Zuschauern: „Wir erwarten einen Gegner, der sehr viel Selbstvertrauen mitbringt. Sie sind eingespielt und haben klare Abläufe. Es gibt sehr viele gute Gründe, fokussiert zu sein.“