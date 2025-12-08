Kurioses Handspiel: Ein Spiel Sperre für Stuttgarts Assignon

Verteidiger Lorenz Assignon vom VfB Stuttgart muss nach seinem kuriosen Handspiel gegen Bayern München nur eine kurze Zwangspause einlegen. Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) sperrte den Franzosen in Folge seiner Roten Karte beim 0:5 für ein Meisterschaftsspiel. Der VfB stimmte dem Urteil zu.
Sperre für Stuttgart-Star fix
Nach einem Schuss von Michael Olise in der 81. Minute hatte Assignon am vergangenen Samstag den Ball bewusst und offensichtlich mit der Hand auf der Torlinie abgewehrt - sieben Minuten nach seiner Einwechslung. Nun verpasst er das Duell bei Werder Bremen am Sonntag (19.30/DAZN).
„Das war eine Kurzschlusshandlung mit dem ersten Impuls: ‚Ich möchte ein Tor verteidigen‘. Das alles passiert ja in Millisekunden“, sagte VfB-Trainer Sebastian Hoeneß: „Aber es war sicherlich nicht die richtige Entscheidung. Wir sind dann in Unterzahl – und er steht uns jetzt nicht zur Verfügung für den Endspurt in diesem Jahr.“
Allerdings kann Assignon sowohl in der Europa League am Donnerstagabend (18.45 Uhr/RTL+) gegen Maccabi Tel Aviv mitwirken als auch im letzten Bundesliga-Spiel des Jahres gegen die TSG Hoffenheim (20. Dezember).