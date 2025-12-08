Kurioses Handspiel: Ein Spiel Sperre für Stuttgarts Assignon

SID 08.12.2025 • 17:03 Uhr Der Stuttgarter Lorenz Assignon erlebte gegen Bayern München einen bitteren Kurzeinsatz.

Verteidiger Lorenz Assignon vom VfB Stuttgart muss nach seinem kuriosen Handspiel gegen Bayern München nur eine kurze Zwangspause einlegen. Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) sperrte den Franzosen in Folge seiner Roten Karte beim 0:5 für ein Meisterschaftsspiel. Der VfB stimmte dem Urteil zu.

Nach einem Schuss von Michael Olise in der 81. Minute hatte Assignon am vergangenen Samstag den Ball bewusst und offensichtlich mit der Hand auf der Torlinie abgewehrt - sieben Minuten nach seiner Einwechslung. Nun verpasst er das Duell bei Werder Bremen am Sonntag (19.30/DAZN).

„Das war eine Kurzschlusshandlung mit dem ersten Impuls: ‚Ich möchte ein Tor verteidigen‘. Das alles passiert ja in Millisekunden“, sagte VfB-Trainer Sebastian Hoeneß: „Aber es war sicherlich nicht die richtige Entscheidung. Wir sind dann in Unterzahl – und er steht uns jetzt nicht zur Verfügung für den Endspurt in diesem Jahr.“