Mit eigenem Fanklub: Bei Kaars platzt endlich der Knoten

SID 03.12.2025 • 05:37 Uhr Tor, Vorlage, Trophäe – der Sommer-Neuzugang sorgt für die Wende im Pokal. Nach Wochen der Krise feiert St. Pauli einen emotionalen Sieg.

Das erste Tor, die erste Vorlage und als Belohnung sogar eine Trophäe: St. Paulis Matchwinner Martijn Kaars zeigte den kleinen Pokal für den "Man of the Match" stolz seiner Freundin, die extra aus dem heimischen Monnickendam nach Mönchengladbach gekommen war. "Die sind zu viert mit dem Auto gefahren - zweieinhalb Stunden hin, zweieinhalb Stunden zurück. Das war eine gute Entscheidung", sagte der Niederländer und lachte.

Kaars war im Sommer aus Magdeburg zum FC St. Pauli gewechselt, bislang lief es nicht rund, doch am Dienstag führte er die Hamburger beim überraschenden 2:1 (1:0) gegen die Borussia ins Viertelfinale des DFB-Pokals. "Ich war immer überzeugt von meinen Qualitäten", sagte der 26-Jährige und fügte an: "Es tut natürlich immer gut, als neuer Spieler das erste Tor zu schießen."

Für St. Pauli war der Sieg Balsam auf die nach neun Liga-Pleiten in Folge arg geschundene Seele. Auch Kaars litt unter dem Sinkflug. "Wir waren als Mannschaft in einer schwierigen Phase. Als neuer Spieler ist das dann nicht einfach. Heute habe ich mehr zentral gespielt, das funktioniert besser für mich", sagte er.