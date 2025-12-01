Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
DFB-Pokal
DFB-Pokal
NEWS
HIGHLIGHTS
SPIELPLAN
LIVETICKER
STATISTIKEN
ERGEBNISSE
DFB-Pokal>

"Muskuläre Probleme": Gladbach im Pokal ohne Neuhaus

Gladbach im Pokal ohne Neuhaus

Im Achtelfinale gegen den FC St. Pauli muss Eugen Polanski auf den Spielmacher verzichten. Zudem wackelt auch der Einsatz eines weiteren Profis.
Neuhaus fehlt im Pokal
Neuhaus fehlt im Pokal
© IMAGO/SID/Gladys Chai von der Laage
SID
Im Achtelfinale gegen den FC St. Pauli muss Eugen Polanski auf den Spielmacher verzichten. Zudem wackelt auch der Einsatz eines weiteren Profis.

Der Fußball-Bundesligist Borussia Mönchengladbach muss im Achtelfinale des DFB-Pokals auf Florian Neuhaus verzichten. Wie Trainer Eugen Polanski vor dem Duell am Dienstag gegen den FC St. Pauli (18.00 Uhr/Sky) bekannt gab, fällt der Spielmacher mit „muskulären Problemen“ aus. Auch Jens Castrop werde die Partie gegen den Liga-Konkurrenten krankheitsbedingt „sehr wahrscheinlich“ verpassen, sagte der Gladbacher Coach.

Anfang November hatte Polanski durch das 4:0 auf St. Pauli seinen ersten Ligasieg als Trainer der Gladbacher gefeiert. Für den Kampf um das Viertelfinal-Ticket will der 39-Jährige aber nicht an den jüngsten Erfolg gegen die Kiezkicker erinnern. „Wir müssen das Ergebnis aus der Bundesliga aus unseren Köpfen löschen“, sagte Polanski: „Das wird uns nullkommanull helfen.“

Trotz der Negativserie von neun Liga-Niederlagen nacheinander sei St. Pauli „eine Mannschaft, die gut ist“, sagte Polanski: „Das Tabellenbild zeigt jetzt gerade vielleicht ein bisschen was anderes. Aber St. Pauli ist einfach gut.“ Von daher werde die Pokal-Begegnung gegen das Team von Trainer Alexander Blessin „ein richtig gefährliches Spiel. Wir wollen uns auf unsere Stärken konzentrieren“, sagte der frühere polnische Nationalspieler.

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite