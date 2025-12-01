"Muskuläre Probleme": Gladbach im Pokal ohne Neuhaus

SID 01.12.2025 • 13:06 Uhr Im Achtelfinale gegen den FC St. Pauli muss Eugen Polanski auf den Spielmacher verzichten. Zudem wackelt auch der Einsatz eines weiteren Profis.

Der Fußball-Bundesligist Borussia Mönchengladbach muss im Achtelfinale des DFB-Pokals auf Florian Neuhaus verzichten. Wie Trainer Eugen Polanski vor dem Duell am Dienstag gegen den FC St. Pauli (18.00 Uhr/Sky) bekannt gab, fällt der Spielmacher mit „muskulären Problemen“ aus. Auch Jens Castrop werde die Partie gegen den Liga-Konkurrenten krankheitsbedingt „sehr wahrscheinlich“ verpassen, sagte der Gladbacher Coach.

Anfang November hatte Polanski durch das 4:0 auf St. Pauli seinen ersten Ligasieg als Trainer der Gladbacher gefeiert. Für den Kampf um das Viertelfinal-Ticket will der 39-Jährige aber nicht an den jüngsten Erfolg gegen die Kiezkicker erinnern. „Wir müssen das Ergebnis aus der Bundesliga aus unseren Köpfen löschen“, sagte Polanski: „Das wird uns nullkommanull helfen.“