"Raus oder weiter": Hjulmand freut sich auf BVB-"Rückspiel"

SID 01.12.2025 • 14:44 Uhr Kasper Hjulmand geht trotz der 1:2-Niederlage optimistisch in das zweite Spiel gegen Dortmund binnen drei Tagen - und hofft auf den Titel.

Kasper Hjulmand ist ein großer Fan des DFB-Pokals - aus gutem Grund. „Wir haben hier die Möglichkeit, einen Titel zu holen, etwas zu gewinnen. Das ist sehr, sehr wichtig für uns“, sagte der Trainer von Bayer Leverkusen über den Cup-Wettbewerb, der für den Meister von 2024 wohl die einzige Titelchance in diesem Jahr darstellt: „Das ist ein Super-Wettbewerb. Raus oder weiter!“

Zunächst einmal aber müssen die Leverkusener eine große Prüfung bestehen, um das Viertelfinale zu erreichen. Drei Tage nach der 1:2-Niederlage in der Bundesliga heißt der Gegner am Dienstagabend (21 Uhr) wieder Borussia Dortmund. „Selber Kader, selbe Mannschaften und wieder ein enges Spiel. Das ist ein bisschen besonders, die zweite Begegnung in drei Tagen zu haben“, sagte Hjulmand: „Es ist klar, was Dortmund macht, aber sie machen das sehr gut.“

Leverkusen in „vielen Bereichen“ auf Augenhöhe mit Dortmund

In „vielen Bereichen“ sei sein Team bei der unglücklichen Niederlage am Samstag auf Augenhöhe gewesen, betonte der dänische Coach. Es ginge lediglich darum, beim Auswärtsspiel „Kleinigkeiten“ besser zu machen: „Wir sind auf einem guten Weg. Auch wenn wir verloren haben, haben wir sehr viel sehr gut gemacht.“