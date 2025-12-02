VfB im Pokal: Hoeneß ohne Gedanken an Titelverteidigung

SID 02.12.2025 • 11:24 Uhr Im Achtelfinale gastiert Stuttgart am Mittwoch beim VfL Bochum.

Trainer Sebastian Hoeneß vom Fußball-Bundesligisten VfB Stuttgart will vor dem bevorstehenden Achtelfinale im DFB-Pokal noch nicht allzu viele Gedanken an eine erfolgreiche Titelverteidigung verschwenden. „Ich möchte jetzt einfach nur eine Runde weiterkommen. Dann wird es interessant“, sagte Hoeneß vor der Partie am Mittwoch (18.00 Uhr/ARD und Sky) beim Zweitligisten VfL Bochum.

„Wir wollen überwintern in diesem Wettbewerb. Und das ist das einzige Ziel, das es morgen gibt“, betonte Hoeneß, der länger auf die beiden Innenverteidiger Dan-Axel Zagadou und Luca Jaquez verzichten muss. Beide Spieler hatten zuletzt schon im Kader gefehlt und werden wegen schwerer Muskelverletzungen „dieses Jahr definitiv nicht mehr zum Einsatz kommen“, verkündete Hoeneß. Zudem werde es bei Tiago Tomás und Chris Führich mit einem Einsatz in Bochum „eng“.