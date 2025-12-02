Vor Union-Spiel: Kompany will "zurück nach Berlin"

SID 02.12.2025 • 10:24 Uhr Der Trainer des FC Bayern möchte die Sehnsucht des Vereins nach dem Pokalfinale bedienen und sieht da gute Chancen.

Über Berlin nach Berlin: Trainer Vincent Kompany hat vor dem Achtelfinalspiel im DFB-Pokal am Mittwoch (20.45 Uhr/ZDF und Sky) bei Union Berlin das Cupfinale als Ziel ausgerufen. "Ich möchte nach diesem Spiel wieder nach Berlin fahren", sagte der Belgier am Dienstag, "aber ich kann uns nicht ins Finale reden."

Sondern? "Es gehört Arbeit dazu, eine gewisse Einstellung. Wenn wir zeigen, wie hungrig wir sind auf dieses Finale, dann weiß ich, dass wir das schaffen können", meinte Kompany. Seit dem 20. und bislang letzten Triumph 2019/20 kam der Rekordsieger bei fünf Versuchen nur ein einziges Mal bis ins Viertelfinale, weiter ging es nie.

Entsprechend groß ist die Sehnsucht nach dem Olympiastadion, erst einmal geht es aber an die Alte Försterei. "Wir sind vorbereitet auf alles. Wir wissen, dass wir eine Leistung bringen können, die uns Erfolg bringt", sagte Kompany und ergänzte: "Es ist guter Druck. Am Ende der Saison wollen wir nochmal diesen Druck spüren, dann vielleicht noch einen größeren."

Das 2:2 in der Bundesliga Anfang November bei Union, das Torgarant Harry Kane erst in der Nachspielzeit gesichert hatte, sei "ein kleiner Vorteil", meinte Max Eberl. "Da braucht Vinnie nicht großartig den Finger heben und warnen", meinte der Sportvorstand.

Verzichten müssen die Bayern noch auf die langzeitverletzten Jamal Musiala und Alphonso Davies, Letzterer aber steht vor seiner Rückkehr. "Wir haben fast Alphonso Davies wieder dabei, noch nicht für dieses Spiel", sagte Kompany.