Blessin hofft auf Pokal: "Willkommene Ablenkung"

SID 01.02.2026 • 06:38 Uhr In der Liga steckt der FC St. Pauli mitten im Abstiegskampf, im DFB-Pokal lief es bislang aber für die Hamburger. Auch am Dienstag?

Trainer Alexander Blessin vom FC St. Pauli sieht das anstehende Viertelfinale im DFB-Pokal als "willkommene Ablenkung" zum Abstiegskampf in der Fußball-Bundesliga. "Das hat uns in der letzten Zeit gut getan, wenn man die letzten Pokalspiele Revue passieren lässt. Da haben wir uns ablenken können und die Leistung mit dem Ergebnis kombiniert", sagte Blessin nach dem 1:2 (1:1) beim FC Augsburg.

In der Liga hat das Kellerkind von seinen vergangenen 17 Spielen nur eines gewonnen, in der selben Zeit besiegten die Hamburger im Pokal aber die TSG Hoffenheim und Borussia Mönchengladbach. Am Dienstag (20.45 Uhr) sind die Kiezkicker bei Bayer Leverkusen zu Gast. "Wir haben Gladbach rausgeschmissen, Hoffenheim rausgeschmissen - und warum soll es nicht auch in Leverkusen gelingen", fragte Blessin. Er wolle die Partie "als willkommene Ablenkung nehmen, um sich wieder Selbstvertrauen zu holen".