DFB-Pokal: Bayern müssen nach Leverkusen

DFB-Pokal

Der Rekordpokalsieger bekommt es im Halbfinale mit dem Spitzenteam aus Leverkusen zu tun. Stuttgart empfängt Freiburg.
Die Rivalen treffen Ende April aufeinander
© IMAGO/Eibner-Pressefoto/SID/Jani Pless
SID
Auf dem Weg zu seinem angepeilten 21. Triumph im DFB-Pokal muss Rekordsieger Bayern München im Halbfinale bei Bayer Leverkusen bestehen. Dies ergab die Auslosung am Sonntag. Im zweiten Halbfinale empfängt Titelverteidiger VfB Stuttgart den SC Freiburg.

München hat den Pokal bereits 20-mal gewonnen - wartet allerdings seit 2020 auf den nächsten Erfolg. Im Vorjahr hatte der VfB gegen Arminia Bielefeld triumphiert.

Das Halbfinale wird am 21. und 22. April ausgetragen, am 23. Mai findet das Finale im Berliner Olympiastadion statt.

