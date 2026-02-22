Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
DFB-Pokal
DFB-Pokal
NEWS
HIGHLIGHTS
SPIELPLAN
LIVETICKER
STATISTIKEN
ERGEBNISSE
DFB-Pokal>

DFB-Pokal: Die Auslosung der Halbfinals live im TV, Stream und Ticker - Welches Los bekommt der FC Bayern?

DFB-Pokal: Wer bekommt die Bayern?

Im DFB-Pokal geht es mit der Auslosung der Halbfinals weiter. Wer bekommt es mit dem FC Bayern zu tun?
Der FC Bayern München steht im Halbfinale des DFB-Pokals! Im Duell mit RB Leipzig taten sich die Münchner lange schwer, setzten sich am Ende jedoch verdient durch und sichern sich das Ticket für die Runde der letzten Vier.
SPORT1
Im DFB-Pokal geht es mit der Auslosung der Halbfinals weiter. Wer bekommt es mit dem FC Bayern zu tun?

Im DFB-Pokal steht die Auslosung der Halbfinals auf dem Programm. Nur noch vier Teams kämpfen um den prestigeträchtigen Titel, der am 23. Mai im Berliner Olympiastadion ausgespielt wird.

Mit dem FC Bayern München, Titelverteidiger VfB Stuttgart, Bayer Leverkusen und dem SC Freiburg sind lediglich nur noch Bundesligisten im Rennen um die begehrte Trophäe. Wer es in den Halbfinals mit wem zu tun bekommt, wird am Sonntag ermittelt.

So können Sie die Auslosung des DFB-Pokal-Halbfinals live verfolgen:

TV: ZDF

Stream: sportstudio.de

Ticker: sport1.de

Die Auslosung beginnt um ca. 17:15 Uhr und wird aus dem Mainzer ZDF-Sportstudio ausgestrahlt. Die Auslosung erfolgt in der Halbzeitpause des Frauen-Bundesliga-Spiels zwischen dem FC Bayern München und dem VfL Wolfsburg, das an diesem Tag live übertragen wird.

Die Halbfinals werden am 21. und 22. April ausgespielt. Rodel-Olympiasieger Max Langenhan agiert als Losfee, als Ziehungsleiter fungiert DFB-Vizepräsident Peter Frymuth. Moderator der Sportsendung ist Jochen Breyer.

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite