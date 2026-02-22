Im DFB-Pokal steht die Auslosung der Halbfinals auf dem Programm. Nur noch vier Teams kämpfen um den prestigeträchtigen Titel, der am 23. Mai im Berliner Olympiastadion ausgespielt wird.
DFB-Pokal: Die Auslosung der Halbfinals live im TV, Stream und Ticker - Welches Los bekommt der FC Bayern?
DFB-Pokal: Wer bekommt die Bayern?
Mit dem FC Bayern München, Titelverteidiger VfB Stuttgart, Bayer Leverkusen und dem SC Freiburg sind lediglich nur noch Bundesligisten im Rennen um die begehrte Trophäe. Wer es in den Halbfinals mit wem zu tun bekommt, wird am Sonntag ermittelt.
So können Sie die Auslosung des DFB-Pokal-Halbfinals live verfolgen:
TV: ZDF
Stream: sportstudio.de
Ticker: sport1.de
Die Auslosung beginnt um ca. 17:15 Uhr und wird aus dem Mainzer ZDF-Sportstudio ausgestrahlt. Die Auslosung erfolgt in der Halbzeitpause des Frauen-Bundesliga-Spiels zwischen dem FC Bayern München und dem VfL Wolfsburg, das an diesem Tag live übertragen wird.
Die Halbfinals werden am 21. und 22. April ausgespielt. Rodel-Olympiasieger Max Langenhan agiert als Losfee, als Ziehungsleiter fungiert DFB-Vizepräsident Peter Frymuth. Moderator der Sportsendung ist Jochen Breyer.