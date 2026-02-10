DFB-Pokal heute: Hertha BSC - Freiburg LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 10.02.2026 • 17:30 Uhr Hertha BSC empfängt heute den Sport-Club Freiburg. Der Anstoß ist um 20:45 Uhr im Olympiastadion Berlin. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Heute steigt im Olympiastadion Berlin das 50. Pflichtspiel-Duell zwischen Hertha BSC und dem Sport-Club Freiburg – gleichzeitig das erste direkte Aufeinandertreffen der beiden Klubs im DFB-Pokal seit 1992/93 (ab 20.45 Uhr im LIVETICKER).

Damals setzten sich die Berliner in Runde zwei in Freiburg mit 4:2 durch. Seitdem standen sich beide Vereine ausschließlich in der Bundesliga gegenüber. Auf den Bänken sitzen heute zwei neue Gesichter: Hertha wird seit Saisonbeginn von Stefan Leitl trainiert, bei den Breisgauern steht Julian Schuster in seiner zweiten Saison als Cheftrainer in der Verantwortung. Beide Teams kassierten in ihren bisherigen drei Pokalpartien dieser Saison nur ein Gegentor.

Die Berliner gehen mit frischem Selbstvertrauen in das Viertelfinale. Am vergangenen Wochenende beendete die Leitl-Elf ihre sechs Spiele andauernde Zweitliga-Durststrecke und feierte beim 3:0 in Elversberg einen Befreiungsschlag.

Pascal Klemens, Luca Schuler und Toni Leistner sorgten dabei für den ersten Pflichtspielsieg seit Ende November; die Alte Dame schob sich mit nun 34 Punkten wieder in Schlagdistanz zu den Aufstiegsrängen.

Im Pokal untermauert die Hertha ohnehin ihre Heimstärke: Drei Heimsiege in Serie mit insgesamt elf Treffern – darunter das 6:1 gegen Kaiserslautern im Achtelfinale – bedeuten die längste Berliner Siegesserie vor eigenem Publikum seit 1980/81. Interessant: Offensivmotor Fabian Reese war an keinem dieser jüngsten Pokaltore direkt beteiligt und wartet seit vier Partien im Wettbewerb auf einen Scorerpunkt.

SC Freiburg setzt auf Grifo und Auswärtsstärke im Pokal

Freiburg reist mit einer beeindruckenden Pokal-Auswärtsbilanz in die Hauptstadt: In zwölf der letzten 13 Gastspiele kamen die Breisgauer weiter, erzielten dabei stets mindestens ein Tor und im Schnitt 2,3 Treffer pro Partie.

Dreh- und Angelpunkt bleibt Vincenzo Grifo, dessen Treffer zum 2:0 gegen Darmstadt ihn mit nun elf Pokaltoren zum erfolgreichsten noch im Wettbewerb vertretenen Spieler macht.

Unterstützung erhält er von Kapitän Christian Günter, der erst vor wenigen Tagen seinen Vertrag verlängerte, sowie von Igor Matanović, der in drei der vergangenen vier Heimspielen in der Bundesliga traf.

Für Coach Julian Schuster ist es bereits das zweite Pflichtspiel binnen weniger Tage, nachdem sein Team in der Liga gegen Werder Bremen antrat – dort blieb die längste laufende Heimserie der Freiburger (13 Partien ohne Niederlage) bestehen.

Bilanz und Schlüsselduelle: 50. Pflichtspiel zwischen Hertha und Freiburg

In den jüngsten 20 Bundesliga-Partien gewann Hertha nur drei Mal gegen den SCF, neun Begegnungen endeten remis, acht gingen an Freiburg. Dennoch könnten die Berliner heute gleich mehrere Ausrufezeichen setzen: Drei Pokalerfolge in Serie gegen Erstligisten wären Vereinsrekord, ebenso wie das sechste Erreichen des Halbfinals seit Einführung des Endspiels in Berlin.

Freiburg wiederum könnte erneut ein Viertelfinale siegreich gestalten – nach den 2:1-Auswärtssiegen 2021/22 in Bochum und 2022/23 in München.

Auf dem Rasen stehen sich zwei kompakte Defensivreihen gegenüber: Beide Mannschaften ließen im laufenden Pokalwettbewerb erst je einmal einen Gegentreffer zu.

Schlüsselduelle zeichnen sich insbesondere auf den Flügeln ab, wo Herthas Reese auf Freiburgs Grifo trifft – der Italiener hat in der Pokal-Torjägerliste der Vereinsgeschichte nur noch Nils Petersen (13) vor sich.

