DFB-Pokal heute: Kiel - VfB Stuttgart LIVE im Free-TV, Stream & Liveticker

SPORT1 04.02.2026 • 17:45 Uhr Holstein Kiel empfängt heute den VfB Stuttgart. Der Anstoß ist um 20:45 Uhr im Holstein-Stadion. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Heute empfängt Zweitligist Holstein Kiel den aktuellen Pokalsieger VfB Stuttgart im Holstein-Stadion zum Viertelfinale des DFB-Pokals (ab 20.45 Uhr im LIVETICKER). Schiedsrichter der Partie ist Tobias Welz. Es ist bereits das dritte Pokalduell beider Klubs an der Kieler Förde: 1970/71 siegte der damalige Zweitligist Kiel mit 2:1, 2015/16 revanchierte sich Stuttgart in Runde eins mit demselben Resultat. Für die „Störche“ ist es nach 2011/12 und 2020/21 das insgesamt dritte Viertelfinale ihrer Vereinsgeschichte, für die Schwaben sogar das vierte in Serie – eine Konstanz, die sie zuvor nur Ende der 1990er-Jahre erreichten.

DFB-Pokal heute: So verfolgen Sie Kiel - Stuttgart LIVE im Free-TV, Stream, Ticker

TV : ZDF, Sky

: ZDF, Sky Livestream : ZDF Mediathek, Sky

: ZDF Mediathek, Sky Liveticker: SPORT1

Die Mannschaft von Trainer Marcel Rapp musste am Samstag in der 2. Liga ein 1:2 gegen Schlusslicht Greuther Fürth hinnehmen. Ein schwerer Fehlpass von Abwehrspieler David Zec leitete das frühe 0:1 ein, später sorgte ein Foul von Umut Tohumcu für den entscheidenden Elfmeter der Gäste. Kiel verpasste damit die Chance, sich in der Tabelle weiter von der Abstiegszone abzusetzen und reist mit 24 Punkten ins Pokalduell. Auffällig: In der Liga zählt Kiel mit 232 Abschlüssen zu den schussärmsten Teams und kassierte bereits 14 Gegentore nach Standards – ein Aspekt, den die Norddeutschen am Mittwoch besonders beachten müssen.

Stuttgart reist als Titelverteidiger in Topform an

Der VfB Stuttgart von Trainer Sebastian Hoeneß schaffte es zum 14. Mal in Folge, ein Pokalduell gegen unterklassige Gegner für sich zu entscheiden und hat in den vergangenen 18 Partien im DFB-Pokal stets getroffen – Vereinsrekord. In der Bundesliga bauten die Schwaben ihren Lauf durch das 1:0-Heimsiegtor von Joker Ermedin Demirovic gegen den SC Freiburg am Wochenende auf nun sieben Ligaspiele ohne Niederlage aus (fünf Siege). Mit 36 Zählern nach 19 Spieltagen erleben die Stuttgarter ihre drittbeste Saisonbilanz in diesem Jahrtausend. Hoeneß selbst ist in drei Pflichtspielen gegen Kiel ungeschlagen (2 Siege, ein Remis) und gewann 2021/22 mit Hoffenheim im Pokal 5:1 an der Förde.

Personalien und statistische Besonderheiten vor dem Anpfiff

Bei Holstein Kiel fehlt Innenverteidiger Ivan Nekic nach Gelb-Rot, während Jonas Meffert zuletzt gegen Fürth traf. Auf Stuttgarter Seite ist Kapitän Atakan Karazor – 2017/18 kurz selbst Kieler – mit 18 Siegen aus 20 DFB-Pokal-Einsätzen der erfolgsreichste VfB-Spieler der Vereinsgeschichte (90 % Siegquote). Mittelfeldlenker Angelo Stiller erzielte sein erstes Pokaltor 2021/22 ausgerechnet gegen Kiel. Außerdem hat der VfB in den vergangenen neun Pokalrunden stets die Oberhand behalten und kommt seit Beginn der vergangenen Saison auf 26 Treffer in neun Pokalspielen – Ligabestwert.

Wird Holstein Kiel gegen VfB Stuttgart heute im Free-TV übertragen?

Ja, das Spiel wird im Free-TV im ZDF zu sehen sein.

DFB-Pokal heute: Wo wird KIE gegen VFB zusätzlich im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann zusätzlich auch live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden.

DFB-Pokal: Holstein Kiel gegen VfB Stuttgart im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: Holstein Kiel gegen VfB Stuttgart im Liveticker bei SPORT1.

Möchten Sie auch andere DFB-Pokal-Partien im Ticker verfolgen, können Sie in unserer Liveticker-Übersicht fündig werden.

