DFB-Pokal heute: Leverkusen - St. Pauli LIVE im Free-TV, Stream & Liveticker

SPORT1 03.02.2026 • 17:45 Uhr Bayer 04 Leverkusen empfängt heute den FC St. Pauli. Der Anstoß ist um 20:45 Uhr in der BayArena. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Heute Abend steigt in der BayArena das DFB-Pokal-Viertelfinale zwischen Bayer 04 Leverkusen und dem FC St. Pauli (ab 20.45 Uhr im LIVETICKER). Die Werkself geht unter ihrem Cheftrainer Kasper Hjulmand ins Rennen, während bei den Gästen Alexander Blessin an der Seitenlinie steht.

Für Leverkusen ist es das dritte Viertelfinale in Serie, St. Pauli steht immerhin zum dritten Mal in diesem Jahrzehnt unter den letzten acht.

DFB-Pokal heute: So verfolgen Sie Leverkusen - St. Pauli LIVE im Free-TV, Livestream, Ticker

TV : ZDF, Sky

: ZDF, Sky Livestream : sportstudio.de, Sky

: sportstudio.de, Sky Liveticker: SPORT1

Leverkusen präsentiert sich im Pokal traditionell torhungrig: In jeder der letzten 40 Partien traf die Mannschaft mindestens einmal – nur Bremen und Köln gelangen in der Historie noch längere Serien. Auch die BayArena ist eine Festung: Neun der vergangenen zehn Heimspiele im Wettbewerb gewann Bayer.

Die General­probe gelang ebenfalls: Beim 3:1 in Frankfurt trafen Arthur, Malik Tillman und Aleix Garcia. Damit untermauerte die Werkself nach einem zuvor eher enttäuschenden Start ins neue Jahr ihre Ambitionen in der Bundesliga.

St. Pauli reist als Pokalschreck an

Die Kiezkicker haben in dieser Pokalsaison bereits die Bundesligisten Hoffenheim und Borussia Mönchengladbach ausgeschaltet – eine solche Erfolgs­serie gegen Erstligisten gelang ihnen noch nie. Matchwinner beim 2:1 in Gladbach war Martijn Kaars, der bei seinem ersten Startelf­einsatz für St. Pauli direkt ein Tor erzielte und eines vorbereitete.

Trainer Blessin bezeichnete die Partie in Leverkusen als „willkommene Ablenkung“ vom schwierigen Liga-­Alltag. Als Tabellen-17. schwebt das Team aus Hamburg in unmittelbarer Abstiegsgefahr.

Leverkusen gegen St. Pauli zu Hause ungeschlagen

Bayer verlor nur eines der vergangenen neun Duellen mit St. Pauli (sechs Siege, zwei Remis). Dabei handelte es sich aber ausgerechnet um das letzte Pokal-Aufeinandertreffen 2007/08 am Millerntor (0:1).

In der BayArena blieb Leverkusen in insgesamt elf Heimsiegen gegen die Hamburger unbesiegt (sieben Siege, vier Remis) und gewann die letzten vier allesamt.

Wird Bayer 04 Leverkusen gegen FC St. Pauli heute im Free-TV übertragen?

Ja, das Spiel wird im Free-TV im ZDF zu sehen sein.

DFB-Pokal heute: Wo wird B04 gegen STP auch TV und Livestream übertragen?

Das Spiel kann zusätzlich live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden.

DFB-Pokal: Bayer 04 Leverkusen gegen FC St. Pauli im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: Bayer 04 Leverkusen gegen FC St. Pauli im Liveticker bei SPORT1.

Möchten Sie auch andere DFB-Pokal-Partien im Ticker verfolgen, können Sie in unserer Liveticker-Übersicht fündig werden.

