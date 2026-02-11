DFB-Pokal heute live: FC Bayern - RB Leipzig LIVE im Free-TV, Stream & Liveticker

SPORT1 11.02.2026 • 17:45 Uhr Der FC Bayern empfängt heute RB Leipzig. Der Anstoß ist um 20:45 Uhr in der Allianz Arena. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Heute empfängt der FC Bayern München RB Leipzig in der Allianz Arena zum Viertelfinale des DFB-Pokals (ab 20.45 Uhr im LIVETICKER). Daniel Siebert leitet die Partie. In diesem Wettbewerb trafen beide Klubs bislang zweimal aufeinander – jeweils setzte sich Bayern durch, zuletzt mit 3:0 im Finale 2019.

Leipzigs Coach Ole Werner konnte allerdings schon einmal ein Pokalduell gegen die Münchner für sich entscheiden: 2021 warf er sie mit Holstein Kiel nach Elfmeterschießen aus dem Wettbewerb.

Beim Rekordpokalsieger ist die Marschroute klar formuliert. „Es geht ums Ganze. Wir sind sechs Jahre nicht in Berlin gewesen“, betonte Vorstandschef Jan-Christian Dreesen. Sportvorstand Max Eberl verwies ebenfalls auf den Nachholbedarf – der 20. und bislang letzte Pokalsieg datiert aus dem Jahr 2020. Trainer Vincent Kompany hatte beim 5:1-Ligaerfolg gegen Hoffenheim erstmals in dieser Saison den gesamten Kader zur Verfügung und kündigte für die englische Woche „gesunde Konkurrenz“ und Rotation an. Die Generalprobe glückte: Harry Kane traf erneut; in der Liga hatte er gegen Leipzig sogar einen lupenreinen Hattrick erzielt. Dennoch sind die Münchner gewarnt: Erstmals in ihrer Klubgeschichte schieden sie zuletzt zwei Heimspiele in Folge im Pokal aus (2023 gegen Freiburg, 2025 gegen Leverkusen).

Leipzigs Ausgangslage: Werner setzt auf Kontinuität und starke Torhüter

RB Leipzig reist nach München mit der Bilanz, in allen bisherigen fünf Viertelfinalteilnahmen des Wettbewerbs weitergekommen zu sein. Ein Trumpf ist dabei das Torhüter-Trio, das der Klub kürzlich langfristig band: Peter Gulacsi verlängerte bis 2027, Maarten Vandevoordt bis 2030, Leopold Zingerle bis 2028. Leipzig möchte nach zwei jüngsten Auswärtspleiten bei Bundesligisten im Pokal – 0:1 in Wolfsburg 2023/24, 1:3 in Stuttgart 2024/25 – wieder an frühere Erfolge anknüpfen und zum fünften Mal binnen sechs Jahren ins Halbfinale einziehen. Für Offensivakzente sorgte bisher insbesondere Christoph Baumgartner, der mit vier Treffern gemeinsam mit Harry Kane die Torjägerliste des laufenden Wettbewerbs anführt.

FC Bayern: Statistische Brennpunkte

Der FC Bayern gewann beide Bundesliga-Duelle dieser Saison klar (6:0 in Leipzig, 5:1 daheim), doch Leipzig hat in den vergangenen Jahren bewiesen, dass die Mannschaft Pokal-K.o.-Spiele beherrscht. Beide Viertelfinalisten warten in dieser Pokalsaison jedoch noch auf ihre erste Weiße Weste – ein Novum für Bayern in den ersten drei Runden seit 2019/20.

Bei den Münchnern glänzte Flügelspieler Michael Olise in den jüngsten Vergleichen: Vier Tore und fünf Assists in allen Pflichtspielen gegen Leipzig, darunter vier direkte Torbeteiligungen nach Einwechslung im Januar. Abseits des Rasens sorgt ein Warnstreik der Münchner Verkehrsgesellschaft weiterhin für Einschränkungen, weshalb der FC Bayern Sonderverkehre organisiert und die Stadiontore bereits ab 18:30 Uhr öffnet.

Wird FC Bayern München gegen RB Leipzig heute im Free-TV übertragen?

Ja, das Spiel wird im Free-TV in der ARD zu sehen sein.

DFB-Pokal heute: Wo wird FCB gegen RBL außerdem im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann auch live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden.

DFB-Pokal: FC Bayern München gegen RB Leipzig im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: FC Bayern München gegen RB Leipzig im Liveticker bei SPORT1.

Möchten Sie auch andere DFB-Pokal-Partien im Ticker verfolgen, können Sie in unserer Liveticker-Übersicht fündig werden.

