FC Bayern: Notarzteinsatz im Pokal gegen RB Leipzig

In der Allianz Arena wird es beim Pokal-Viertelfinale zwischen dem FC Bayern und RB Leipzig plötzlich ruhig. Ein Notarzteinsatz ist die Ursache.
Johannes Behm
Gegen Ende der ersten Halbzeit des DFB-Pokal-Viertelfinals zwischen dem FC Bayern München und RB Leipzig kam es zu einem Notarzteinsatz auf der Südtribüne der Münchner Allianz-Arena.

„Es ist ruhig geworden, was die Südkurve betrifft“, informierte Kommentator Wolff-Christoph Fuss bei Sky. „Wir hören, es gibt einen Notarzteinsatz dort. Dementsprechend wurde Unterstützung eingestellt und auch die Fahnen eingerollt.“

Kommentatorin Christina Graf hatte sich in der ARD zuvor bereits über die plötzliche Stille in der Allianz Arena gewundert: „Jetzt gibt es auch die nicht schöne Erklärung leider dafür: Notarzteinsatz auf der Südtribüne hier. Deshalb also die Stille. Ich hoffe, dass da schnell geholfen werden kann.“

FC Bayern: Lautstarker Support nach Wiederanpfiff

Nach einem torlosen ersten Durchgang gingen Bayern und Leipzig mit 0:0 in die Pause (JETZT im LIVETICKER).

Kurz nach Wiederanpfiff kehrte der lautstarke Support aus der Münchner Südkurve wieder zurück. „Es hört sich so an, dass der Notarzteinsatz erfolgreich beendet wurde. Hoffen wir es“, folgerte Fuss.

