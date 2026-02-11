Henrichs über Rückkehr nach München: "Emotionales Spiel"

SID 11.02.2026 • 05:34 Uhr Benjamin Henrichs von RB Leipzig zog sich bei seinem letzten Auftritt in München eine schwere Verletzung zu - nun kehrt er zurück.

An die Allianz Arena hat Benjamin Henrichs keine guten Erinnerungen - das soll sich im Viertelfinale des DFB-Pokals nun ändern.

„Mein letztes Spiel in München war für mich persönlich nicht so erfolgreich, da ich mich dort schwer verletzt habe und wir das Spiel verloren haben. Natürlich wird es deshalb ein emotionales Spiel für mich“, sagte der Abwehrspieler von RB Leipzig dem Münchner Merkur/tz.

„Umso schöner wäre es, wenn wir diesmal als Mannschaft einen Sieg mitnehmen und in die nächste Runde einziehen können“, sagte Henrichs mit Blick auf die Partie am Mittwoch (ab 20.45 Uhr im LIVETICKER).

DFB-Pokal: Henrichs riss sich in München die Achillessehne

Ende 2024 hatte sich der Verteidiger im Duell mit Bayern München ohne Gegnereinwirkung kurz vor Schluss die Achillessehne gerissen. Beim Heimspiel gegen den deutschen Rekordmeister (1:5) hatte er im Januar erstmals seit mehr als einem Jahr wieder im Kader gestanden - nun kehrt er im Kreise der Leipziger nach München zurück.

Bei den Pokalsiegen der Sachsen 2022 und 2023 war Henrichs dabei, gerne würde er wieder die Endspiel-Atmosphäre genießen.