Bayer-Coach verkündet bittere Nachricht

Bayer Leverkusen muss erneut auf Ibrahim Maza verzichten. Dennoch geht der Trainer mit großen Ambitionen in die heiße Phase des DFB-Pokals.

Bayer Leverkusen muss im Viertelfinale des DFB-Pokals auf Offensivspieler Ibrahim Maza verzichten. Der 20-Jährige wird den Rheinländern am Dienstag (ab 20.45 Uhr im LIVETICKER) gegen den FC St. Pauli aufgrund von Knieproblemen fehlen. Das bestätigte Trainer Kasper Hjulmand am Montag. Maza hatte bereits am Wochenende das Bundesliga-Spiel bei Eintracht Frankfurt (3:1) verpasst.

Es sei „kein großes Ding“, sagte Hjulmand: „Wir hatten eigentlich Hoffnung für dieses Spiel. Aber es geht nicht.“ Am Samstag (18.30 Uhr) könnte Maza in der Liga bei Borussia Mönchengladbach wieder dabei sein, „wenn alles gut läuft“.

Leverkusen sieht DFB-Pokal als größte Titelchance

Den DFB-Pokal sehen die Verantwortlichen und Profis im Rheinland derweil als größte Titelchance in dieser Saison. „Ich liebe diesen Wettbewerb, der Pokal ist echt geil“, sagte Hjulmand. „Die Spieler und ich sind sehr, sehr motiviert, etwas zu gewinnen. Meine Kinder fragen immer: Was hast du gewonnen? Es ist wichtig, etwas zu gewinnen - und hier gibt es eine Möglichkeit.“