Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
DFB-Pokal
DFB-Pokal
NEWS
HIGHLIGHTS
SPIELPLAN
LIVETICKER
STATISTIKEN
ERGEBNISSE
DFB-Pokal>

DFB-Pokal: Deutscher Olympia-Held zieht die Halbfinal-Lose

Olympiasieger wird DFB-Losfee

Olympiasieger Max Langenhan zieht die Lose für das DFB-Pokal-Halbfinale. Die Auslosung findet bereits am Sonntag statt.
Nach dem Olympiasieg beim Rennrodeln melden sich einige Prominente bei Max Langenhan, um ihm zu gratulieren. Darunter die Geissens und Bundeskanzler Friedrich Merz.
SID
Olympiasieger Max Langenhan zieht die Lose für das DFB-Pokal-Halbfinale. Die Auslosung findet bereits am Sonntag statt.

Rodel-Doppelolympiasieger Max Langenhan zieht am Sonntag die Lose für das Halbfinale im DFB-Pokal. Das gab der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Mittwoch bekannt. Als Ziehungsleiter fungiert DFB-Vizepräsident Peter Frymuth.

Die Auslosung findet ab 17.10 Uhr in der Halbzeitpause des vom ZDF übertragenen Topspiels der Frauen-Bundesliga zwischen Bayern München und dem VfL Wolfsburg statt.

Spiele finden im April statt

Neben Rekordsieger Bayern München und Titelverteidiger VfB Stuttgart haben sich Bayer Leverkusen und der SC Freiburg für das Halbfinale qualifiziert.

Die Spiele werden am 21. und 22. April ausgetragen. Das Finale findet am 23. Mai im Berliner Olympiastadion statt.

Bei den derzeit in Mailand und Cortina d’Ampezzo laufenden Olympischen Winterspielen hatte Langenhan Gold im Einsitzer und mit dem Team gewonnen.

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite