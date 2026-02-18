DFB-Pokal: Deutscher Olympia-Held zieht die Halbfinal-Lose

SID 18.02.2026 • 16:12 Uhr Olympiasieger Max Langenhan zieht die Lose für das DFB-Pokal-Halbfinale. Die Auslosung findet bereits am Sonntag statt.

Rodel-Doppelolympiasieger Max Langenhan zieht am Sonntag die Lose für das Halbfinale im DFB-Pokal. Das gab der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Mittwoch bekannt. Als Ziehungsleiter fungiert DFB-Vizepräsident Peter Frymuth.

Die Auslosung findet ab 17.10 Uhr in der Halbzeitpause des vom ZDF übertragenen Topspiels der Frauen-Bundesliga zwischen Bayern München und dem VfL Wolfsburg statt.

Spiele finden im April statt

Neben Rekordsieger Bayern München und Titelverteidiger VfB Stuttgart haben sich Bayer Leverkusen und der SC Freiburg für das Halbfinale qualifiziert.

Die Spiele werden am 21. und 22. April ausgetragen. Das Finale findet am 23. Mai im Berliner Olympiastadion statt.