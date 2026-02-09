Schuster mit Respekt vor Hertha: "Haben sich stabilisiert"

Julian Schuster will Hertha BSC unsanft aus dem Traum vom Pokalfinale im Berliner Olympiastadion reißen - hat aber gleichzeitig großen Respekt vor dem Gegner. „Sie haben eine sehr interessante Mannschaft. Sie haben sich sehr gut stabilisiert“, sagte der Trainer des Bundesligisten SC Freiburg vor dem Viertelfinale im DFB-Pokal am Dienstag (20.45 Uhr im LIVETICKER) beim Zweitligisten: „Man kann sich ausmalen, dass das Spiel auch für die Berliner sehr viel bedeutet. Wir freuen uns auf die entsprechende Atmosphäre.“