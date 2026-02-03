Trotz Eiseskälte: Kiel heiß auf Überraschung gegen VfB

SID 03.02.2026 • 12:38 Uhr Im Pokal ist der Zweitligist klarer Außenseiter - doch die Rolle liegt Holstein.

Außenseiter Holstein Kiel ist trotz eisiger Temperaturen heiß auf eine Pokalüberraschung gegen Titelverteidiger VfB Stuttgart. "Wir freuen uns auf ein besonders Spiel", sagte Trainer Marcel Rapp vor der Viertelfinal-Partie am Mittwochabend (20.45 Uhr/ZDF und Sky): "Es ist nochmal ein anderes Setting. Es ist abends, es kommt live im Fernsehen."

Und es wird bitter kalt. Die schwierigen Witterungsbedingungen sieht Rapp aber nicht zwangsläufig als Vorteil für sein Team. "Grundsätzlich glaube ich, dass es den Jungs egal ist, ob es jetzt minus drei, minus acht Grad oder minus zehn hat", sagte der 46-Jährige: "Natürlich ist es eklig zu spielen. Aber es ist ein besonderes Spiel für uns, aber auch für VfB."