Trotz Streik: Pokalspiel in München findet statt

SID 09.02.2026 • 17:05 Uhr Die Begegnung wird wie geplant am Mittwoch ausgetragen.

Das Viertelfinale im DFB-Pokal zwischen Rekordsieger Bayern München und RB Leipzig kann trotz des Streiks im öffentlichen Nahverkehr wie geplant am Mittwoch (20.45 Uhr/ARD und Sky) stattfinden. Das gab der deutsche Fußball-Rekordmeister am Montag bekannt. Aufgrund des Streiks wird die An- und Abreise der 75.000 Zuschauer zu einer besonderen Herausforderung.

Die Münchner Verkehrsgesellschaft MVG richte „einen Sonderbetrieb ein: Ausschließlich zwischen Marienplatz und Fröttmaning werden von 17.30 Uhr bis Betriebsschluss U-Bahnen in wie bei den Heimspielen des FC Bayern gewohnt enger Taktung fahren - die dazwischen liegenden Bahnhöfe sind für einen Zustieg geöffnet“, hieß es in einer Mitteilung der Münchner. Der Bus-Transfer ab der S-Bahn-Station Donnersberger Brücke werde ebenfalls aufgestockt, dazu fahren vom Parkplatz des FC Bayern Campus zusätzliche Busse.