Bayern-Coach Barcala mahnt: Kulisse wird HSV "pushen"

Die Münchnerinnen gehen als Favoritinnen in das Pokal-Duell mit dem Hamburger SV - doch der Coach sieht die Kulisse als Vorteil für den Gegner.

Trainer José Barcala von Double-Gewinner Bayern München hat trotz der Favoritenrolle im Viertelfinale des DFB-Pokals vor dem Gegner und der Kulisse gewarnt. "Wir erwarten ein schwieriges Pokalspiel", betonte der 44-Jährige vor dem Duell mit dem Hamburger SV am Mittwoch (18.30 Uhr/Sky). Diese Partien seien "komplett anders", es sei kein Platz für Fehler. Zudem werde die Atmosphäre im Volksparkstadion "fantastisch" werden: "Sie werden ihr Team pushen."

Auf dem Weg Richtung Titelverteidigung sollen die Bundesliga-Aufsteigerinnen aus Hamburg nicht zum Stolperstein für die Münchnerinnen werden. "Wir müssen es sehr ernst nehmen und auf Kleinigkeiten achten. Es wird sehr fordernd", mahnte Barcala.