KiKA sucht Kinder für Kommentar der DFB-Pokalfinals

SID 13.03.2026 • 10:30 Uhr Die Endspiele der Frauen und Männer werden auf kika.de und in der KiKA-App mit Kinder-Kommentaren begleitet. Zwei Nachwuchs-Stimmen werden ausgewählt.

Der Kinderkanal KiKA hat gemeinsam mit der ARD und dem ZDF ein Mitmachprojekt rund um die DFB-Pokalfinals gestartet. Die Endspiele der Männer und Frauen werden neben den klassischen Übertragungen im linearen Fernsehen im Livestream auf kika.de sowie in der KiKA-App mit Kinder-Kommentar begleitet.

Das Finale der Frauen findet am 14. Mai in Köln statt, das Endspiel der Männer folgt am 23. Mai in Berlin. Für beide Partien sollen Kinder und Jugendliche im Alter von 11 bis 16 Jahren als Kommentatoren zum Einsatz kommen.

Bewerbungsfrist endet am 12. April

Interessierte können sich bis zum 12. April mit einem Bewerbungsvideo beim Sender melden. Aus allen Einsendungen wählt der Sender zwei Nachwuchs-Kommentatoren aus. Sie begleiten die Übertragungen gemeinsam mit einer professionellen Stimme.