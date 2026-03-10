Lerch über Gemengelage beim VfL: Macht "schon was mit einem"

SID 10.03.2026 • 15:48 Uhr Abschied von Ralf Kellermann, Trennung von Peter Christiansen und Abstiegskampf der Männer - auch Lerch macht sich Gedanken.

Trainer Stephan Lerch beschäftigt kurz vor dem DFB-Pokal-Viertelfinale der Frauen die derzeit angespannte Lage beim VfL Wolfsburg. „Wir sind alles Menschen. Solche Nachrichten und Entwicklungen, die wir hautnah miterleben, machen schon was mit einem“, sagte der 41-Jährige im Vorfeld des Spiels bei Eintracht Frankfurt am Mittwoch (18.30 Uhr/Sky).

In den vergangenen Wochen hatten einige Meldungen aus Wolfsburg für Aufsehen gesorgt. So wird Ralf Kellermann, Direktor Frauenfußball, den VfL zum Saisonende verlassen. Sport-Geschäftsführer Peter Christiansen hatte zudem im Zuge der sportlichen Krise der Männermannschaft, die in der Bundesliga gegen den Abstieg kämpft, gehen müssen.

Natürlich sei vor allem der Abschied von Kellermann „keine gute Nachricht gewesen“, aber man sei „auf gutem Kurs und den wollen wir jetzt weiter halten“, betonte Lerch. Man wolle sich „so wenig wie möglich“ beeinflussen lassen, „auch wenn es nicht ganz auszublenden“ sei. „Wir müssen uns auf das konzentrieren, was wir kontrollieren können“, sagte Lerch. Den Männern, die derzeit auf Platz 17 um den Klassenerhalt bangen, drücke man „natürlich alle Daumen, dass sie die Kurve noch bekommen“.

In seiner Mannschaft herrsche trotz allem eine „positive Stimmung“, berichtete Lerch: „Es ist nicht so, dass für uns hier gerade die Welt untergeht.“ Stattdessen sei da eine „Vorfreude, auf das was jetzt kommt. Und da legen wir jetzt den Fokus drauf.“