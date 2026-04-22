Atubolu vor dem Absprung? Schuster reagiert

SID 22.04.2026 • 15:58 Uhr Der Torhüter des SC Freiburg könnte im Sommer den Verein verlassen. Trainer Schuster will sich damit vor dem Pokalhalbfinale beim VfB nicht befassen.

Steht Noah Atubolu beim SC Freiburg vor dem Absprung? Wie der kicker am Mittwoch berichtete, will der noch bis Sommer 2027 im Breisgau unter Vertrag stehende Torhüter offenbar den nächsten Karriereschritt gehen – Trainer Julian Schuster will sich mit der Thematik vor dem Halbfinale im DFB-Pokal am Donnerstag (ab 20.45 Uhr im LIVETICKER) beim VfB Stuttgart allerdings nicht befassen.

„Seine Leistung ist sehr konstant, seine Entwicklung nach oben gehend“, sagte der Coach des Fußball-Bundesligisten, „darauf konzentrieren wir uns. Was im Hintergrund passiert, dafür sind andere zuständig.“

In Stuttgart allerdings wird Schuster einmal mehr auf seinen „Pokalkeeper“ Florian Müller zurückgreifen. Die etatmäßige Nummer zwei hatte im DFB-Pokal bereits in der zweiten Runde sowie im Achtel- und Viertelfinale das Freiburger Tor gehütet. „Er hat es in den anderen Runden sehr, sehr gut gemacht“, lobte Schuster.