Bayern-Frauen spazieren erneut ins Pokalfinale

SID 06.04.2026 • 17:24 Uhr Am 14. Mai kommt es somit in Köln zum Traumfinale gegen den VfL Wolfsburg.

Titelverteidiger Bayern München ist dem Rivalen VfL Wolfsburg souverän ins Endspiel um den DFB-Pokal der Frauen gefolgt. Die Münchnerinnen besiegten am Ostermontag den Bundesliga-Konkurrenten SGS Essen problemlos mit 4:0 (3:0) und stehen am 14. Mai in Köln zum dritten Mal in Folge im Finale.

Momoko Tanikawa (29.), Pernille Harder (40.) und Edna Imade (45./73.) erzielten die Treffer der klar überlegenen Münchnerinnen. „Essen hat uns am Anfang das Leben schwer gemacht, dann lief es besser“, sagte Direktorin Bianca Rech bei Sky: „Jetzt wartet ein hochklassiger Gegner im Endspiel. Spiele gegen Wolfsburg sind immer eng.“

Der Traum vom Triple lebt damit weiter. In der Bundesliga kann die Mannschaft von Trainer José Barcala bereits am 22. April im Gastspiel bei Union Berlin die erfolgreiche Titelverteidigung perfekt machen, in der Champions League wartet im Halbfinale Topfavorit FC Barcelona.