DFB-Pokal: Bayern-Frauen ziehen gegen Essen ins Finale ein

SPORT1 , SID 06.04.2026 • 15:30 Uhr Der FC Bayern steht erneut im Finale des DFB-Pokals und trifft auf den VfL Wolfsburg. Gegen die SGS Essen spazieren die Münchnerinnen zu einem lockeren 4:0-Erfolg und erzielen dabei einen echten Slapstick-Treffer.

Das war eine deutliche Angelegenheit: Titelverteidiger Bayern München ist dem VfL Wolfsburg souverän ins Endspiel um den DFB-Pokal der Frauen gefolgt. Die Münchnerinnen besiegten am Ostermontag den Bundesliga-Konkurrenten SGS Essen problemlos mit 4:0 (3:0) und stehen am 14. Mai in Köln zum dritten Mal in Folge im Finale.

Momoko Tanikawa (29.), Pernille Harder (40.) und Edna Imade (45./73.) erzielten die Treffer der klar überlegenen Münchnerinnen. „Essen hat uns am Anfang das Leben schwer gemacht, dann lief es besser“, sagte Direktorin Bianca Rech bei Sky: „Jetzt wartet ein hochklassiger Gegner im Endspiel. Spiele gegen Wolfsburg sind immer eng.“

Bayern-Frauen bleiben auf Triple-Kurs

Der Traum vom Triple lebt damit weiter. In der Bundesliga kann die Mannschaft von Trainer José Barcala bereits am 22. April im Gastspiel bei Union Berlin die erfolgreiche Titelverteidigung perfekt machen, in der Champions League wartet im Halbfinale Topfavorit FC Barcelona. „Die nächsten Spiele werden die Saison definieren“, sagte Bayern-Coach Barcala nach Abpfiff bei Sky.

Gegen die in der Liga abstiegsbedrohte SGS Essen taten sich die Bayern zunächst schwer und hatten Probleme, die gut sortierte Defensive der Gäste zu durchbrechen. Nach dem 1:0 durch Momoko Tanikawa kamen die Münchnerinnen aber immer besser ins Spiel und schraubten die SGS noch in Hälfte eins auseinander, Edna Imade schnürte einen Doppelpack mit zwei Kopfballtreffern. Essen-Keeperin Luisa Palmen sprach nach Abpfiff von einem „Klassenunterschied“.

Bayern-Coach: „Ich habe keine Worte dafür“

Er sei „so, so stolz“ auf sein Team, schwärmte Barcala nach der Partie. Er habe „keine Worte dafür, was in den letzten Wochen passiert ist“, sagte Barcala in Anlehnung an die verletzungsbedingten Ausfälle seiner Spielerinnen und lobte den Auftritt gegen Essen. In den vergangenen Wochen hatten sich Klara Bühl, Alara Sehitler und Katharina Naschenweng kurz nacheinander verletzt und fehlen dem FC Bayern für mehrere Wochen. „

„Ich denke, man hätte noch drei, vier Schippen drauflegen müssen“, sagte Bayern-Spielerin Linda Dallmann nach Abpfiff. Doch es gebe Spiele, „bei denen man sich ein bisschen selbst steuern muss“, das 4:0 sei in Ordnung, befand Dallmann in Bezug auf die Personalsituation beim FCB. Die Wolfsburgerinnen, auf die Dallmann und Co. nun im Pokalfinale treffen werden, hatten sich am Ostersonntag beim Tabellenschlusslicht Carl Zeiss Jena nach 120 Minuten ohne Tor erst im Elfmeterschießen mit 5:4 durchgesetzt.

Das Spiel zum Nachlesen im SPORT1-Liveticker:

+++ Ende: Bayern steht im Pokalfinale +++

Und dann ist Schluss. Der FC Bayern München steht im Finale des DFB-Pokals und trifft dort auf den VfL Wolfsburg: Es ist das Finale, das sich viele Fußballfans gewünscht haben dürften – die beiden stärksten Frauenmannschaften des Landes kämpfen am 14. Mai in Köln um den Pokalsieg. Gegen die SGS Essen taten sich die Bayern in der Anfangsphase noch schwer, fanden dann aber schnell in ihren Rhythmus und machten noch in der ersten Halbzeit den Deckel drauf (3:0). Nach der Pause verwaltete der FCB die Führung locker und legte durch Doppelpackerin Imade noch das 4:0 nach. Für die Essenerinnen endet die Pokalsaison somit im Halbfinale.

+++ Pokalfinale winkt: Bayern lässt Spiel ausklingen (89.) +++

Die Bayern kommen nochmal von links in den Strafraum. Dunst zieht nach innen, verpasst aber den Moment des Abspiels, sodass Essen letztlich klären kann. Der Ball bleibt dennoch im Besitz der Münchnerinnen. Das Spiel trudelt nun dem Ende entgegen, die Bayern können gleich den Einzug ins Pokalfinale feiern.

+++ Essen rettet kurz vor der Linie (84.) +++

Fast das 5:0 für die Bayern: Padilla-Bidas taucht nach einem Steilpass frei vor Palmen auf. Diese pariert den Schuss jedoch stark mit der rechten Hand, die FCB-Stürmerin kommt aber nochmal an den Ball. Doch auch den Nachschuss kriegen die Essenerinnen noch irgendwie vor der Linie geblockt.

+++ Hartes Foul: Flach sieht Gelb (80.) +++

An der rechten Seitenauslinie rauschen Gwinn und Flach im Zweikampf ineinander – die Bayern-Kapitänin geht schreiend zu Boden, kann nach kurzer Pause aber weitermachen. Die Essenerin sieht für den klaren, aber unabsichtlichen Tritt die Gelbe Karte.

+++ Weitere Wechsel auf beiden Seiten (78.) +++

Bei den Gästen aus Essen ist mittlerweile Köpp für Terlinden auf den Platz gekommen, und auch die Bayern tauschen noch einmal aus: Gilles kommt für Tanikawa.

+++ Palmen pariert gegen Dunst (76.) +++

Fast eine Kopie des 4:0! Diesmal ist es Gwinn, die rechts zu viel Platz hat und auf den zweiten Pfosten flankt, wo Dunst sträflich alleine steht. Ihr Kopfball ist zwar hart, aber zu unplatziert, sodass Palmen zupacken kann. Die Bayern erhöhen die Schlagzahl nochmal ein bisschen.

+++ 4:0! Imade schnürt Doppelpack (73.) +++

So viel zum vorherigen Eintrag… Imade schnürt den Doppelpack und sorgt für das vierte Münchner Tor. Die eingewechselte Dunst geht links die Linie runter und flankt in den Strafraum, wo Imade am höchsten steigt und einnickt. Nach der bisher ruhigen zweiten Hälfte hatte sich das nicht unbedingt angedeutet.

+++ Bayern verwaltet Führung locker (70.) +++

Die Partie trudelt nun ein wenig vor sich hin, was angesichts des Spielstands auch so zu erwarten war. Die SGS Essen traut sich ab und an in die Hälfte der Bayern, kommt dort aber nicht annähernd zu Torchancen. Die Münchnerinnen verwalten die 3:0-Führung locker, ohne im zweiten Durchgang bisher wirklich gefährlich zu werden. Viel passiert in den letzten Minuten nicht. Immerhin ist das Wetter schön.

+++ Padilla-Bides kommt ins Spiel (66.) +++

Nächster Wechsel beim FC Bayern: Linda Dallmann verlässt das Feld, Natalia Padilla-Bidas kommt für sie in die Partie.

+++ Eriksson verpasst das 4:0 (61.) +++

Die eingewechselte Simon bringt den Ball gleich mal scharf vor das Tor. Palme fliegt unter der Kugel hindurch, sodass Eriksson am langen Pfosten zum Kopfball kommt. Dieser geht aber über den Kasten.

+++ Dreifach-Wechsel bei Bayern (59.) +++

Die Gastgeberinnen wechseln das erste Mal – und das gleich dreifach: Pernille Harder, Georgia Stanway und Franziska Kett haben Feierabend, für sie bringt Bayern-Coach Barcala Barbara Dunst, Bernadette Amani und Carolin Simon in die Partie.

+++ Harder aus der Distanz geblockt (57.) +++

Harder zieht von links nach innen und versucht es – ihr Schuss wird jedoch geblockt und landet rechts bei Gwinn, die die Kugel dann aber nicht gefährlich in den Strafraum bekommt. Essen verteidigt trotz deutlichem Rückstand weiterhin diszipliniert.

+++ Essen gibt nicht auf (54.) +++

Mal wieder die SGS! Ramona Maier hat auf der rechten Seite ziemlich viel Platz und läuft in die Tiefe. Ihr Pass ins Zentrum verhungert dann jedoch, sodass die Bayern problemlos klären können.

+++ Tanikawa mit tollem Dribbling (49.) +++

Die Bayern sind gleich wieder voll da. Tanikawa dribbelt mit etwas Glück durch die Essener Abwehr und dringt in den Strafraum vor. SGS-Keeperin Palmen stürmt raus und schießt den Ball letztlich aus der Gefahrenzone.

+++ Es geht weiter! (46.) +++

Die Partie läuft wieder. Die Gäste aus Essen wechseln einmal: Für die glücklose Kowalski kommt van Belle ins Spiel. Wenn nichts Besonderes passiert, wird das hier ein 45-minütiges Auslaufen für die Bayern auf der Reise ins DFB-Pokalfinale.

+++ Ende der ersten Halbzeit +++

Dann ist Pause am Bayern-Campus. Mit einem 3:0 stehen die Münchnerinnen mit eineinhalb Beinen im Pokalfinale. Die SGS Essen hielt in den ersten zehn bis fünfzehn Minuten gut dagegen und tauchte sogar einmal selbst für dem FCB-Gehäuse auf. Doch die Gastgeberinnen erhöhten den Druck stetig und trafen per schöner Kombination zum 1:0 durch Tanikawa. Die Spiellaune der Bayern war geweckt, die Partie lief fortan auf ein Tor. Harder und Imade legten kurz vor der Halbzeit nach. Essen bräuchte im zweiten Durchgang ein mittelschweres Wunder, wenn noch etwas in Richtung DFB-Pokalfinale gehen soll.

+++ 3:0! Slapstick im Strafraum – Imade erhöht weiter! (45+4.) +++

Wenige Sekunden vor der Pause legen die Münchnerinnen den dritten Treffer nach und machen wohl den Deckel auf diese Partie – mit gütiger Mithilfe der Gäste. Ostermeier will einen Ball aus dem Strafraum klären, doch ihr Querschläger landet bei Imade. Ihr Schuss wird erst geblockt, doch landet wieder bei ihr. Sie setzt nach und köpft ins linke Eck ein. Imade bleibt nach dem Treffer kurz liegen, hat sich aber offensichtlich nicht schwerer verletzt.

+++ Bayern dominiert weiter (45.) +++

Jetzt haben die Bayern sich eingespielt. Harder läuft von links an und spielt mit Imade einen schnellen Doppelpass. Harder nimmt die Kugel direkt und zieht von der Sechzehnerkante ab – der Schuss kommt aber zu zentral, Palmen ist da.

+++ 2:0! Harder köpft ein (40.) +++

Das hatte sich angebahnt: Die Bayern legen das zweite Tor nach. Tanikawas Flanke von links findet im Strafraum Harder, die den Ball ins Tor köpft. SGS-Keeperin Palmen ist sogar noch dran, kann den Ball aber nicht festhalten, der dann gemütlich über die Linie kugelt.

+++ Carusos Flanke verunglückt (37.) +++

Nächste schöne Kombination der Bayern: Imade legt den Ball an der Strafraumkante nach rechts außen, von wo Caruso angerauscht kommt und Platz hat. Ihre Flanke missglückt jedoch völlig und geht weit übers Tor.

+++ Bayern drückt aufs zweite Tor (34.) +++

Fast das 2:0! Stanways Flanke von links segelt an den zweiten Pfosten, dort verpassen gleich zwei Münchnerinnen den Ball, der dann knapp am Gehäuse vorbei kullert. Die SGS wird in diesen Minuten zunehmend eingeschnürt.

+++ 1:0! Tanikawa vollendet Gwinns Hackenpass (29.) +++

Da ist die Führung für die Bayern, und mit was für einer Kombination! Kett treibt den Ball voran und steckt auf Gwinn, die im Strafraum mit der Hacke fein auf die einlaufende Tanikawa ablegt. Diese schiebt dann eiskalt zum 1:0 ein.

+++ Nächste Verletzungspause (27.) +++

Essens Kapitänin Lena Ostermeier liegt am Boden. Im Zweikampf mit Caruso kriegt sie deren Hand ins Gesicht. Nach kurzer Unterbrechung geht es aber weiter.

+++ Carusos Traumtor zählt nicht (22.) +++

Der erste Jubel am Bayern-Campus – doch der verfliegt schnell wieder. Gwinns langer Ball segelt von rechts in den Sechzehner – dort steht Caruso, die Volley abzieht und die Kugel ins obere rechte Toreck schweißt. Doch Caruso stand bei der Flanke deutlich im Abseits, es bleibt beim 0:0.

+++ Erste Chance für Bayern! (17.) +++

Die Münchnerinnen nähern sich das erste Mal an. Imade wird rechts in den Strafraum geschickt. Ihr Abschluss aus spitzem Winkel wird noch abgefälscht und geht knapp rechts am Tor vorbei. Die anschließende Ecke bringt nichts ein.

+++ Debitzki mit blutiger Nase (12.) +++

Schmerzhafter Moment für Debitzki. Bei einem Klärungsversuch bekommt die Essenerin den Ball aus kurzer Distanz ins Gesicht. Nach Behandlungspause kann sie aber weitermachen.

+++ Bayern tut sich noch schwer (10.) +++

Die ersten zehn Minuten sind gespielt – und die Essenerinnen machen es bisher gut. Die Bayern laufen hoch an und erzwingen so einige Ballgewinne. Echte Gefahr entsteht daraus bisher aber noch nicht.

+++ Essen mit erstem Vorstoß (4.) +++

Die Gäste melden sich gleich mal an. Nach einem Ballgewinn im Mittelfeld rutscht ein Steilpass beinahe bis zu Touon am linken Strafraumeck durch. Mahmutovic kommt aus dem Tor und kann den Ball klären. Erste Schrecksekunde für die Münchnerinnen.

+++ Anpfiff: Es geht los! +++

Das Spiel läuft! Schiedsrichterin Fabienne Michel pfeift die Partie bei schönstem Frühlingswetter am Bayern-Campus an. Die SGS stößt von links nach rechts an. Alles andere als ein Sieg der Gastgeberinnen wäre eine große Überraschung – in der Bundesliga gab es Ende März ein deutliches 5:0 für die Bayern.

Im Vergleich zur Champions-League-Partie gegen Manchester United rotiert Bayern-Coach José Barcala auf vier Positionen, in der Innenverteidigung kehren Stine Ballisager und Magdalena Eriksson zurück in die Startelf, außerdem sind Arianna Caruso und Edna Imade wieder von Anfang an dabei.

Die SGS geht fast mit der identischen Mannschaft ins Spiel wie bei der jüngsten Liga-Pleite gegen Werder Bremen (1:2). Einzig Natasha Kowalski rückt für Laureta Elmazi in die Offensive.

FC Bayern gegen SGS Essen: Das sind die Aufstellungen

FC Bayern: Mahmutovic – Gwinn, Ballisager, Eriksson, Caruso – Tanikawa, Stanway, Kett, Dallmann – Harder, Imade

SGS Essen: Palmen – Flach, Ostermeier, Fürst – Debitzki, Platner, Touon, Sterner – Terlinden, Kowalski, Maier

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Für Essen wäre das Erreichen des Finals ein seltener Lichtblick in der laufenden Saison. Als Tabellenvorletzter droht den Gästen der erste Abstieg seit dem Aufstieg im Jahr 2004. Das rettende Ufer bleibt mit drei Punkten Rückstand auf den Hamburger SV aber in Reichweite.

Das letzte Duell der beiden Teams liegt gerade einmal rund zwei Wochen zurück. Entsprechend der Tabellensituation setzte sich der FCB deutlich mit 5:0 durch. Insgesamt gingen die letzten 14 Aufeinandertreffen allesamt an den Meister der vergangenen drei Saisons – mit einem beachtlichen Torverhältnis von 38:3.

Muss auch Bayern im DFB-Pokal zittern?

Vor fast sieben Jahren errangen die Essenerinnen letztmals ein 2:2 gegen die FCB-Frauen. Sollte es am Montag nach 90 Minuten unentschieden stehen, könnte den Fans der nächste Pokalkrimi bevorstehen. Auch Wolfsburg konnte sich gegen den Tabellenletzten aus Jena erst im Elfmeterschießen durchsetzen.

Trainer José Barcala warnte im Vorfeld: „Wir haben sehr großen Respekt vor K.o.-Spielen und ebenso großen Respekt vor der SGS Essen. Wir werden den Gegner nicht unterschätzen und müssen am Montag eine Leistung auf höchstem Level auf den Platz bringen.“