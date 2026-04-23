DFB-Pokal: Diese Szene nötigt Schweinsteiger Respekt ab

Mette Bech 23.04.2026 • 22:57 Uhr Im Pokal-Halbfinale kommt es früh zu einer Aufregerszene. Bastian Schweinsteiger zeigt sich beeindruckt.

Im DFB-Pokal-Halbfinale zwischen dem VfB Stuttgart und dem SC Freiburg hat eine strittige Szene im Strafraum der Schwaben für Diskussionen gesorgt.

Als es zu einem leichten Kontakt zwischen Angelo Stiller und Freiburgs Mittelfeldspieler Maximilian Eggestein kam, geriet Eggestein leicht ins Straucheln, blieb jedoch auf den Beinen und kam sogar noch zum Abschluss (16.). Während die Freiburger vehement einen Strafstoß forderten, entschied der Schiedsrichter auf Eckball.

In der Halbzeitanalyse hob ARD-Experte Bastian Schweinsteiger die Besonderheit der Situation hervor. „Man muss den Hut davvor ziehen, dass er nicht runtergeht“, sagte der Weltmeister von 2014 und betonte zugleich, dass aus seiner Sicht eine „kleine Berührung“ vorgelegen habe. „Das reicht im Sechzehner (für einen Strafstoß; Anm. d. Red.)“, stellte Schweinsteiger klar.

Besonders deutlich wurde der siebenmalige DFB-Pokalsieger bei seiner Einschätzung zur möglichen VAR-Entscheidung: „Wenn er sich hinfallen lässt, schaltet sich der VAR ein, da bin ich mir ziemlich sicher.“ Und weiter: „Wenn er hinfällt, hätte es durchaus Elfmeter geben können für Freiburg.“