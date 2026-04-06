DFB-Pokal-Halbfinale der Frauen: FC Bayern - SGS Essen heute live im TV, Stream und Ticker

SPORT1 06.04.2026 • 12:30 Uhr Die Frauen des FC Bayern München wollen ihre Titelambitionen auch im DFB-Pokal untermauern. Als klarer Favorit sind sie am Ostermontag gegen die SGS Essen gefordert. So sehen Sie die Partie LIVE im TV, Stream und Ticker.

Wer folgt dem VfL Wolfsburg ins DFB-Pokalfinale der Frauen? Im zweiten Halbfinale kommt es am Ostermontag ab 15.30 Uhr zu einem auf dem Papier ungleichen Duell.

Der FC Bayern empfängt die SGS Essen am Münchner Campus und will dort den nächsten Schritt in Richtung einer titelreichen Saison gehen. In der Bundesliga ist der Tabellenführer mit 13 Punkten Vorsprung auf Wolfsburg bereits weit enteilt und steht zudem als letzte deutsche Mannschaft im Halbfinale der Champions League. Bleibt der Traum vom Triple und dem dritten Pokal-Endspiel in Serie bestehen?

DFB-Pokal: So sehen Sie Bayern – Essen LIVE im TV, Stream und Ticker:

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Für Essen wäre das Erreichen des Finals ein seltener Lichtblick in der laufenden Saison. Als Tabellenvorletzter droht den Gästen der erste Abstieg seit dem Aufstieg im Jahr 2004. Das rettende Ufer bleibt mit drei Punkten Rückstand auf den Hamburger SV aber in Reichweite.

Das letzte Duell der beiden Teams liegt gerade einmal rund zwei Wochen zurück. Entsprechend der Tabellensituation setzte sich der FCB deutlich mit 5:0 durch. Insgesamt gingen die letzten 14 Aufeinandertreffen allesamt an den Meister der vergangenen drei Saisons – mit einem beachtlichen Torverhältnis von 38:3.

Muss auch Bayern im DFB-Pokal zittern?

Vor fast sieben Jahren errangen die Essenerinnen letztmals ein 2:2 gegen die FCB-Frauen. Sollte es am Montag nach 90 Minuten unentschieden stehen, könnte den Fans der nächste Pokalkrimi bevorstehen. Auch Wolfsburg konnte sich gegen den Tabellenletzten aus Jena erst im Elfmeterschießen durchsetzen.