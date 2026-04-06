Wer folgt dem VfL Wolfsburg ins DFB-Pokalfinale der Frauen? Im zweiten Halbfinale kommt es am Ostermontag ab 15.30 Uhr zu einem auf dem Papier ungleichen Duell.
DFB-Pokal-Halbfinale der Frauen: FC Bayern - SGS Essen heute live im TV, Stream und Ticker
Bayern-Frauen hoffen auf Finaleinzug
Der FC Bayern empfängt die SGS Essen am Münchner Campus und will dort den nächsten Schritt in Richtung einer titelreichen Saison gehen. In der Bundesliga ist der Tabellenführer mit 13 Punkten Vorsprung auf Wolfsburg bereits weit enteilt und steht zudem als letzte deutsche Mannschaft im Halbfinale der Champions League. Bleibt der Traum vom Triple und dem dritten Pokal-Endspiel in Serie bestehen?
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Für Essen wäre das Erreichen des Finals ein seltener Lichtblick in der laufenden Saison. Als Tabellenvorletzter droht den Gästen der erste Abstieg seit dem Aufstieg im Jahr 2004. Das rettende Ufer bleibt mit drei Punkten Rückstand auf den Hamburger SV aber in Reichweite.
Das letzte Duell der beiden Teams liegt gerade einmal rund zwei Wochen zurück. Entsprechend der Tabellensituation setzte sich der FCB deutlich mit 5:0 durch. Insgesamt gingen die letzten 14 Aufeinandertreffen allesamt an den Meister der vergangenen drei Saisons – mit einem beachtlichen Torverhältnis von 38:3.
Muss auch Bayern im DFB-Pokal zittern?
Vor fast sieben Jahren errangen die Essenerinnen letztmals ein 2:2 gegen die FCB-Frauen. Sollte es am Montag nach 90 Minuten unentschieden stehen, könnte den Fans der nächste Pokalkrimi bevorstehen. Auch Wolfsburg konnte sich gegen den Tabellenletzten aus Jena erst im Elfmeterschießen durchsetzen.
Trainer José Barcala warnte im Vorfeld: „Wir haben sehr großen Respekt vor K.o.-Spielen und ebenso großen Respekt vor der SGS Essen. Wir werden den Gegner nicht unterschätzen und müssen am Montag eine Leistung auf höchstem Level auf den Platz bringen.“
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